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CJP के 'संसद चलो' मार्च की NIA से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका; HC ने कहा- यह हमारा काम नहीं

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने CJP के नेतृत्व में 20 मार्च को संसद तक हुए मार्च की एनआईए या सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है।

Delhi HC permits withdrawal of PIL seeking NIA probe into July 20 march to Parliament.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद तक हुए मार्च की NIA से जांच की मांग वाली PIL वापस लेने की अनुमति दे दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में 20 मार्च को संसद तक हुए मार्च की NIA या CBI से जांच कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, हम ऐसी जांच कराने पर फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि जांच पर फैसला केंद्र सरकार का अधिकार है। साथ ही अदालत ने कहा कि जांच के लिए पहले FIR जरूरी है और अधिकारियों को 20 जुलाई को हुई घटना की जानकारी है, वे उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि तोड़फोड़ की कथित घटनाओं की जानकारी अधिकारियों को दी गई थी और वे कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बेंच ने यह भी कहा कि किसी भी मामले को जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को भेजना केंद्र का काम है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट की बातों को सुनकर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिटीशनर के वकील से PIL वापस लेने पर विचार करने को कहा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बेंच से इसे वापस लेने का अनुरोध किया।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया, 'PIL वापस ली हुई मानकर खारिज की जाती है।' यह जनहित याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि एक्टिविस्ट और राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने के साथ-साथ विदेशी मदद वाले संगठनों के शामिल होने से विरोध-प्रदर्शन के असली नेचर, मकसद और लक्ष्यों पर गंभीर सवाल उठे हैं।

याचिका में कहा गया था कि इन चिंताओं के समाधान के लिए एक पूरी जांच की जरूरत है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई बाहरी एलिमेंट पब्लिक ऑर्डर, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज में शामिल थे।'

बता दें कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व में जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल होने आए थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर बुरी तरह लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे, जिसमें कई छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए थे।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से एनआईए के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में सवाल किया और कहा कि पहले FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसके बाद राज्य इसे केंद्र को भेज सकता है, जो फिर एनआईए जांच पर निर्णय लेता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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