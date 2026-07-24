CJP के 'संसद चलो' मार्च की NIA से जांच कराने की मांग को लेकर याचिका; HC ने कहा- यह हमारा काम नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने CJP के नेतृत्व में 20 मार्च को संसद तक हुए मार्च की एनआईए या सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में 20 मार्च को संसद तक हुए मार्च की NIA या CBI से जांच कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, हम ऐसी जांच कराने पर फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि जांच पर फैसला केंद्र सरकार का अधिकार है। साथ ही अदालत ने कहा कि जांच के लिए पहले FIR जरूरी है और अधिकारियों को 20 जुलाई को हुई घटना की जानकारी है, वे उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि तोड़फोड़ की कथित घटनाओं की जानकारी अधिकारियों को दी गई थी और वे कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बेंच ने यह भी कहा कि किसी भी मामले को जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को भेजना केंद्र का काम है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट की बातों को सुनकर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिटीशनर के वकील से PIL वापस लेने पर विचार करने को कहा, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बेंच से इसे वापस लेने का अनुरोध किया।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया, 'PIL वापस ली हुई मानकर खारिज की जाती है।' यह जनहित याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि एक्टिविस्ट और राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने के साथ-साथ विदेशी मदद वाले संगठनों के शामिल होने से विरोध-प्रदर्शन के असली नेचर, मकसद और लक्ष्यों पर गंभीर सवाल उठे हैं।
याचिका में कहा गया था कि इन चिंताओं के समाधान के लिए एक पूरी जांच की जरूरत है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई बाहरी एलिमेंट पब्लिक ऑर्डर, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज में शामिल थे।'
बता दें कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व में जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल होने आए थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर बुरी तरह लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे, जिसमें कई छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए थे।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील से एनआईए के अधिकार क्षेत्र को लागू करने की कानूनी प्रक्रिया के बारे में सवाल किया और कहा कि पहले FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसके बाद राज्य इसे केंद्र को भेज सकता है, जो फिर एनआईए जांच पर निर्णय लेता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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