दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 साल बाद डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड को 2 बच्चों की मौत के मामले में दोषी करार दिया। दोनों बच्चों की खुले सीवर में गिरने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को ब्याज सहित मुआवजा देने और मुकदमे का खर्च चुकाने का आदेश दिया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को लापरवाही का दोषी माना है। 16 साल पहले पीतमपुरा में एक पब्लिक पार्क के खुले सीवर में गिरने से दो छोटे बच्चों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोनों विभागों को आदेश दिया है कि वे पीड़ित परिवारों में से प्रत्येक को 11.01 लाख रुपये का मुआवजा दें, साथ ही 9 प्रतिशत सालाना ब्याज और मुकदमे का खर्च भी चुकाएं।

मृत बच्चों के माता-पिता द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि संबंधित विभाग सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। उन्होंने ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए जरूरी एहतियाती कदम नहीं उठाए। कोर्ट ने कहा कि दो बच्चों का खुले सीवर में गिरकर जान गंवाना ही इस बात का सबूत है कि संबंधित विभागों द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपाय नाकाफी थे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बच्चों के सीवर में गिरने से हुई मौत यह दिखाती है कि प्रतिवादियों की तरफ से बरती गई सावधानी, जिम्मेदारी और एहतियात पर्याप्त नहीं थे। अदालत ने माना कि घटना के हालात से ही लापरवाही साफ तौर पर झलकती है।

यह घटना 16 अप्रैल 2010 को हुई थी, जब लगभग 11.5 साल के रॉबियल और करीब 12 साल के अर्जुन पीतमपुरा में 'डबल टंकी' के पास DDA पार्क में एक खुले सीवर में गिर गए। बच्चों के माता-पिता ने मौतों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्क और सीवर के काम के लिए जिम्मेदार नागरिक प्राधिकरणों की ओर से लापरवाही बरती गई थी।

याचिकाओं की स्वीकार्यता पर प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए आपत्तियों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मुआवजा दिया जा सकता है। खासकर तब जब बुनियादी तथ्य निर्विवाद हों और लापरवाही स्पष्ट रूप से दिख रही हो। अदालत ने गौर किया कि पार्क डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि सीवर से जुड़ा संबंधित कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा था।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी संख्या एक और दो सार्वजनिक प्राधिकरण हैं जो सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए देश के नागरिकों के प्रति उनकी देखभाल और जिम्मेदारी बनती है। अदालत ने आगे कहा कि लोगों को सार्वजनिक पार्कों में जाने का अधिकार है और प्राधिकरणों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

हाई कोर्ट ने डीडीए के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह जिम्मेदार नहीं है क्योंकि सिविल कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा था। अदालत ने कहा कि केवल इसलिए कि डीडए का सिविल कार्य से सीधा संबंध नहीं था, वह पार्क के रखरखाव और वहां आने वालों को सुरक्षा खतरों से बचाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता।

अदालत ने कहा कि किसी पार्क को आम जनता के घूमने-फिरने और मनोरंजन के लिए खुला रखने का मतलब ही यह है कि वह सुरक्षित है और वहां कोई खतरा न हो। डीडीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि पार्क आम जनता, विशेषकर बच्चों के लिए सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चों में बड़ों की तरह खतरों को भांपने की उतनी समझ नहीं होती।

वहीं, दिल्ली जल बोर्ड ने अपना बचाव करते हुए कहा कि सीवर चैंबर के चारों ओर 4 से 5 फीट ऊंची दीवारें थीं और किसी के भी उसमें गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी। हालांकि, अदालत ने इस स्पष्टीकरण को प्राधिकरणों की जिम्मेदारी खत्म करने के लिए अपर्याप्त माना। अदालत ने यह भी गौर किया कि शुरुआत में प्राधिकरणों ने सीवर के लिए अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद खड़ा कर दिया था।

अदालत ने कहा कि सिविल कार्यों की जिम्मेदारी को लेकर डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड के बीच का आपसी विवाद, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के रास्ते में नहीं आ सकता। हालांकि, अदालत ने नगर निगम को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, क्योंकि पार्क के रखरखाव में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

अदालत ने आर्थिक नुकसान और परिवारों को दिए जाने वाले मानक मुआवजे का आकलन किया। इसके आधार पर हर बच्चे के लिए 11,00,627 रुपये की राशि तय की गई, जिसे राउंड ऑफ करके 11.01 लाख रुपये कर दिया गया। इसके अनुसार, डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वे संयुक्त रूप से या अलग-अलग हर याचिका के मामले में 11.01 लाख रुपये का भुगतान करें। साथ ही, संबंधित रिट याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान होने तक, इस राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा।