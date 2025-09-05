कोविड ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत, परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा मिलेगा; दिल्ली HC का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक स्कूल प्रिंसिपल के परिवार को एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। प्रिंसिपल की कोविड-19 ड्यूटी निभाने के दौरान मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने उनकी विधवा द्वारा एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को एक स्कूल प्रिंसिपल के परिवार को एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। प्रिंसिपल की कोविड-19 ड्यूटी निभाने के दौरान मौत हो गई थी।हाई कोर्ट ने उनकी विधवा द्वारा एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली, जिसमें कहा गया था कि प्रिंसिपल उस समय कोविड ड्यूटी पर नहीं थे।

दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने 4 सितंबर को कहा, "हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपीलकर्ता के दिवंगत पति का दुर्भाग्यपूर्ण निधन कोविड-19 कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुआ।

याचिका में कहा गया कि शिवनाथ प्रसाद मई 1993 में दिल्ली सरकार में सहायक शिक्षक के रूप में शामिल हुए थे। जिस समय उनकी मौत हुई, उस समय वे निठारी स्थित एमसीडी प्राइमरी बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल थे।

याचिका में कहा गया कि मई 2020 में दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की थी। इसके तहत यदि कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय इस बीमारी से संक्रमित होकर मर जाता है तो उसके परिजनों को एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

याचिका में कहा गया कि शिवनाथ प्रसाद को अप्रैल 2021 में कोविड-19 ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था। 24 अप्रैल 2021 को उनका वायरस परीक्षण पॉजिटिव आया था। उनकी विधवा के अनुसार वह उस समय स्कूल में कोविड-19 संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। 28 अप्रैल 2021 को संक्रमण के कारण उनकी मौत हो गई।

संबंधित शिक्षा उपनिदेशक ने कहा कि महिला की अनुग्रह राशि के लिए फाइल में कुछ आपत्तियां थीं। इसलिए यह स्वीकृत नहीं की जा सकी। इसके बाद विधवा ने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

दूसरी ओर, खंडपीठ ने एमसीडी प्राइमरी बॉयज स्कूल, निठारी के प्रधानाचार्य द्वारा अप्रैल 2023 में जारी एक पत्र की जांच की। इसमें संकेत दिया गया था कि पूर्व प्रधानाचार्य को कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी पर तैनात किया गया था। कहा गया था कि उन्होंने कोविड-19 टीकों के रखरखाव से संबंधित कार्य किए थे।

पीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 24 अप्रैल 2023 के पत्र में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि अपीलकर्ता के दिवंगत पति को कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात किया गया था। इससे स्पष्ट है कि कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उनकी मौत हुई थी।

अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार की मई 2020 की नीति एक कल्याणकारी उपाय थी। यह कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जान गंवाने वाले व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग को लाभ प्रदान करती थी।

अदालत ने आगे कहा कि ऐसी लाभकारी नीतियों के तहत आवेदनों की जांच करते समय संकीर्ण दृष्टिकोण से पूरी तरह बचना चाहिए। आवेदनों की जांच करने वाले अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे उनकी सावधानीपूर्वक जांच करें।