Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC orders protection of personality rights of actor NTR JR
वह देश का जाना माना चेहरा, दिल्ली HC ने अभिनेता NTR जूनियर के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के आदेश दिए

वह देश का जाना माना चेहरा, दिल्ली HC ने अभिनेता NTR जूनियर के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के आदेश दिए

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता नंदामुरी तारक रामा राव (जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है) उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है।

Dec 30, 2025 03:54 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता नंदामुरी तारक रामा राव (जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है) उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि राव भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने अपने सफल करियर में बहुत ज्यादा सद्भावना और प्रतिष्ठा हासिल की है। एक सेलिब्रिटी का दर्जा पाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीठ ने कहा कि इसलिए पहली नजर में वादी के व्यक्तित्व के गुण उसके नाम, शक्ल व तस्वीरें आदि व्यक्तित्व के अधिकारों के तहत रक्षा योग्य तत्व हैं। वादी को अपनी अनुमति के बिना तीसरे पक्षों द्वारा व्यावसायिक लाभ के लिए सामान बेचने के लिए अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के इस्तेमाल के खिलाफ रोक लगाने का हक है।

पीठ ने अभिनेता के व्यक्तित्व का अनाधिकृत रूप से उपयोग करके सामान बेचने वाली विभिन्न वेबसाइटों से इन्हें हटाने का भी आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि अगर कोई वेबसाइट इस आदेश के अनुसार ब्लॉक/प्रभावित होता है तो उसे यह वचन देकर पीठ से संपर्क करने की अनुमति है कि उसका इरादा ऐसी सामग्री का कोई अवैध प्रसार करने का नहीं है, जो वादी के व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर तथ्य और परिस्थितियां ऐसी हों तो पीठ निषेधाज्ञा को संशोधित करने पर विचार करेगी।

इसके अलावा पीठ ने अमेजॉन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन के साथ-साथ किसी व्यक्ति की इमेज और शक्ल के अनाधिकृत उपयोग, सामान की बिक्री के संबंध में किसी पक्ष द्वारा शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई गवर्निंग पॉलिसी को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 मई, 2026 को होगी। पीठ ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अभिनेता के मुकदमे को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस व डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत शिकायत मानने का निर्देश दिया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi High Court Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।