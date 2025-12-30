वह देश का जाना माना चेहरा, दिल्ली HC ने अभिनेता NTR जूनियर के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के आदेश दिए

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता नंदामुरी तारक रामा राव (जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है) उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता नंदामुरी तारक रामा राव (जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है) उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि राव भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने अपने सफल करियर में बहुत ज्यादा सद्भावना और प्रतिष्ठा हासिल की है। एक सेलिब्रिटी का दर्जा पाया।

पीठ ने कहा कि इसलिए पहली नजर में वादी के व्यक्तित्व के गुण उसके नाम, शक्ल व तस्वीरें आदि व्यक्तित्व के अधिकारों के तहत रक्षा योग्य तत्व हैं। वादी को अपनी अनुमति के बिना तीसरे पक्षों द्वारा व्यावसायिक लाभ के लिए सामान बेचने के लिए अपने व्यक्तित्व के अधिकारों के इस्तेमाल के खिलाफ रोक लगाने का हक है।

पीठ ने अभिनेता के व्यक्तित्व का अनाधिकृत रूप से उपयोग करके सामान बेचने वाली विभिन्न वेबसाइटों से इन्हें हटाने का भी आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि अगर कोई वेबसाइट इस आदेश के अनुसार ब्लॉक/प्रभावित होता है तो उसे यह वचन देकर पीठ से संपर्क करने की अनुमति है कि उसका इरादा ऐसी सामग्री का कोई अवैध प्रसार करने का नहीं है, जो वादी के व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर तथ्य और परिस्थितियां ऐसी हों तो पीठ निषेधाज्ञा को संशोधित करने पर विचार करेगी।