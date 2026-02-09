Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC orders Delhi government not to pressurise the government to form a fee regulation committee till 20 February
20 फरवरी तक फीस नियम समिति बनाने का दबाव न डालें दिल्ली सरकार, HC का आदेश

20 फरवरी तक फीस नियम समिति बनाने का दबाव न डालें दिल्ली सरकार, HC का आदेश

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को निजी स्कूलों के लिए स्कूल-लेवल फीस नियम समिति (एसएलएफआरसी) बनाने की दिल्ली सरकार की तय 10 फरवरी की डेडलाइन 20 फरवरी तक बढ़ा दी है।

Feb 09, 2026 06:56 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को निजी स्कूलों के लिए स्कूल-लेवल फीस नियम समिति (एसएलएफआरसी) बनाने की दिल्ली सरकार की तय 10 फरवरी की डेडलाइन 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने स्कूलों के कई एसोसिएशन की उन याचिकाओं पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया, जिनमें 10 दिनों के अंदर समिति बनाने के 1 फरवरी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीठ ने कहा कि अगर समिति बनाने का काम टाला गया तो कोई नुकसान नहीं होगा। पीठ ने कहा कि अदालत को लगता है कि अगर दिल्ली सरकार एसएलएफआरसी बनाने पर जोर नहीं देती है, तो किसी भी पक्ष या टाइमलाइन (एकेडमिक सेशन 2026-2027 के लिए फीस तय करने की) को कोई नुकसान नहीं होगा। आदेश मे कहा गया कि इसके अनुसार अदालत यह नियम बनाती हैं कि रोक के दायर याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख यानि 20 फरवरी तक, जिन स्कूलों ने एसएलएफआरसी नहीं बनाया है, उन पर इसे बनाने के लिए ज़ोर नहीं डाला जाएगा।

ज्ञात रहे कि 1 फरवरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने व नियम में पारदर्शिता) अधिनियम को लागू करने को आसान बनाने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की थी। उस समय उच्चतम न्यायालय ने सरकार के नए फीस तय करने वाले कानून पर सवाल उठाए थे। अधिसूचना के अनुसार हर स्कूल को आदेश जारी होने के 10 दिनों के अंदर एक एसएनएफआरसी बनाने का निर्देश दिया गया था। गजट अधिसूचना में आगे कहा गया था कि स्कूल प्रबंधन को एसएलएफआरसी बनाने के 14 दिनों के अंदर 2026-27 से शुरू होने वाले अगले तीन शैक्षणिम सत्रों के लिए प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर का विवरण जमा करना होगा। इसके बाद समिति अधिनियम के नियमों के अनुसार फीस तय करने के लिए आगे बढ़ेगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi High Court Delhi Government
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।