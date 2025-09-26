Delhi HC on Gaurav Bhatia case, Threshold for defamation of public figures should be higher सार्वजनिक व राजनीतिक हस्तियों की मानहानि की सीमा ऊंची होनी चाहिए; भाजपा नेता के केस में HC, Ncr Hindi News - Hindustan
सार्वजनिक व राजनीतिक हस्तियों की मानहानि की सीमा ऊंची होनी चाहिए; भाजपा नेता के केस में HC

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बंसल की बेंच ने आगे कहा कि, ‘यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की गरिमा पर हमला करना किसी भी हालत में जायज नहीं है।’

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 04:18 PM
दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक हस्तियों या राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े मानहानि के दावों की सीमा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अपनी आलोचनाओं का जवाब देने के लिए विभिन्न मंच उपलब्ध होते हैं। न्यायालय ने यह बात शुक्रवार को भाजपा नेता, प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक सामग्री को भी हटाने का निर्देश दिया। यह सामग्री हाल ही में एक टीवी बहस में भाटिया के वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई थी।

जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, पत्रकार अभिसार शर्मा और कांग्रेस नेता रागिनी नायक, AAP नेता सौरभ भारद्वाज सहित 12 व्यक्तियों और संस्थाओं को 24 घंटे के भीतर भाटिया के खिलाफ शेयर की गई सामग्री हटाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि किसी व्यक्ति की गरिमा पर अश्लील या यौन रूप से विचारोत्तेजक भाषा में किया गया हमला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने कहा, 'प्रथम दृष्टया मेरे विचार में सार्वजनिक हस्तियों या राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के संबंध में मानहानि की सीमा अधिक होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों के काम अक्सर जांच के दायरे में होते हैं और सार्वजनिक आलोचना के शिकार होते हैं, हालांकि, उन्हें एक मंच/मीडिया का लाभ भी मिलता है और साथ ही अपने विरुद्ध दिए गए किसी भी बयान का खंडन करने की क्षमता भी होती है।'

जस्टिस बंसल ने आगे कहा कि, 'यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अश्लील और यौन उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की गरिमा पर हमला करना किसी भी हालत में जायज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 और 11 द्वारा किए गए आपत्तिजनक पोस्ट स्पष्ट रूप से इसी श्रेणी में आते हैं और इन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता।'

यह घटना 12 सितंबर को समाचार चैनल 'न्यूज़18' के प्राइम-टाइम शो 'आर-पार' के दौरान उस वक्त हुई थी, जब भाटिया इस शो में हुई टेलीविजन डिबेट में कथित तौर पर बिना पैंट/पजामा के सिर्फ कुर्ता पहने हुए दिखाई दिए थे। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था।

हाई कोर्ट में भाटिया का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सिमरन बरार और राघव अवस्थी ने किया। उन्होंने दावा किया कि भाटिया ने उस वक्त शॉर्ट्स पहने हुए थे और कैमरामैन ने अनजाने में उनके शरीर के निचले हिस्से की तस्वीर खींच ली थी। अवस्थी ने कहा कि उनकी मुख्य शिकायत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से थी। भाटिया भाजपा में शामिल होने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रह चुके थे। 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए दायर मुकदमे में कहा गया है कि उनके खिलाफ स्पष्ट और अश्लील आरोप लगाने वाले पोस्ट के लगातार प्रसार से अपूरणीय क्षति हो रही है, साथ ही इससे उनकी सार्वजनिक छवि भी धूमिल हो रही है और उनकी निजता का हनन हो रहा है।

हालांकि, अपने 10 पेज के आदेश में अदालत ने ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री को हटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि ऐसा लाइव टेलीकास्ट के दौरान भाटिया की उपस्थिति के कारण हुआ था और यह व्यंग्यात्मक, हास्यपूर्ण था। इसके साथ ही कोर्ट ने इन व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके रुख को सही ठहराने के लिए सम्मन जारी किया।

अदालत ने कहा, 'हालांकि विवादित पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द अपने आप में अपमानजनक लग सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि विवादित पोस्ट वादी की उपस्थिति के कारण किए गए थे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक लाइव टेलीकास्ट के दौरान और, प्रथम दृष्टया देखने पर यह व्यंग्यात्मक, विनोदी और अतिशयोक्ति की प्रकृति के प्रतीत होते हैं।' मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।