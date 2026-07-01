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अपकमिंग मूवी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे सलमान खान, अदालत ने कहा- अभी तो फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भी नहीं गई

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
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याचिका में फिल्म निर्माताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे मामले को सनसनीखेज बनाकर उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि, फिल्म के पोस्टर और प्रस्तावित फिल्म साफ तौर पर एक गलत कहानी फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और असल हालात व रिकॉर्ड से बिल्कुल उलट लग रहे हैं।

अपकमिंग मूवी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे सलमान खान, अदालत ने कहा- अभी तो फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भी नहीं गई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान की उस याचिका पर छह जुलाई तक के लिए सुनवाई टाल दी है, जिसमें उन्होंने फिल्म 'काला हिरणः द बैटल फॉर लीगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि फिल्म को फिलहाल सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) के लिए ही नहीं भेजा गया है, इसलिए इस मामले में तत्काल किसी आदेश की जरूरत नहीं है। जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने यह भी पाया कि अभिनेता की ओर से दाखिल जवाब अभी रिकॉर्ड पर नहीं है।

सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए तुरंत आदेश देने की मांग की, लेकिन फिल्म निर्माताओं की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि अगली सुनवाई यानी छह जुलाई सोमवार तक फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पास सर्टिफिकेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा।

‘फिल्म उसी केस पर आधारित, जिसमें मैं आरोपी था’

अदालत ने साफ कहा कि बिना सेंसर बोर्ड के प्रमाणन के कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। चूंकि फिल्म अभी तक CBFC को भेजी ही नहीं गई है, इसलिए फिलहाल उसकी रिलीज का सवाल नहीं उठता। सलमान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि यह फिल्म कथित तौर पर ब्लैकबक (काला हिरण) के शिकार के उस मामले पर आधारित है जिसमें वे शामिल थे और इसमें उनके व्यक्तित्व से मिलते-जुलते किरदार को दिखाया गया है, ऐसे में यह फिल्म उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करने वाले हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करती है।

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'फिल्म के किरदार ने मेरी तरह ब्रेसलेट पहना हुआ है'

सलमान का आरोप है कि 29 मई को जारी फिल्म के पोस्टर में एक ऐसा व्यक्ति दिखाया गया है, जो उनकी तरह दिखता है और हाथ में बंदूक लिए हुए है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है। याचिका में कहा गया, 'फिल्म में दिखाए गए किरदार की शक्ल-सूरत वादी (खान) से बहुत मिलती-जुलती है और उसने भी उन्हीं की तरह एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, जिसकी वजह से आसानी से उस किरदार को वादी के रूप में पहचाना जा सकता है।' सलमान ने बताया कि उन्हें शस्त्र अधिनियम मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है, ऐसे में इस तरह दिखाना भ्रामक और मानहानिकारक है।

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'फिल्म के जरिए एक गलत कहानी फैलाई जा रही'

इसमें आगे कहा गया, 'फिल्म के पोस्टर और प्रस्तावित फिल्म साफ तौर पर एक गलत कहानी फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और असल हालात व रिकॉर्ड से बिल्कुल उलट लग रहे हैं।' याचिका में फिल्म निर्माताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे मामले को सनसनीखेज बनाकर उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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