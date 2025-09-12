Delhi HC not allowed to release Film masoom kaatil said danger for secular society फिल्म 'मासूम कातिल' से समाज और कानून को खतरा, रिलीज की इजाजत नहीं दी जा सकतीः हाईकोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 08:50 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी फिल्म 'मासूम कातिल' को रिलीज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक विविधतापूर्ण और धर्मनिरपेक्ष समाज में ऐसी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो धर्मों का मजाक उड़ाती हो, नफरत फैलाती हो या सामाजिक सद्भाव को खतरा पहुंचाती हो।

कोर्ट ने कहा कि फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि कानून को अपने हाथ में लेना प्रशंसनीय और सराहनीय है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह कानून व्यवस्था में लोगों के विश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुझाव दे सकती है कि कानून का पालन करने के बजाय हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 10 सितंबर को सीबीएफसी द्वारा फिल्म को सार्वजनिक रूप से रिलीज करने की अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

जज ने कहा कि अनुमति देने से इनकार करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म की विषयवस्तु अनावश्यक रूप से हिंसक, वीभत्स और भयावह है। इसलिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि फिल्म में दिखाई गई सामग्री से लोगों के मन में क्रूरता फैलेगी। आदेश में कहा गया है कि फिल्म के नायक बिना किसी दंड के कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अगर कोई फिल्म यह दिखाती है कि कानून को अपने हाथ में लेना प्रशंसनीय और सराहनीय है, तो इससे लोगों का कानूनी व्यवस्था पर भरोसा कम हो सकता है।

कोर्ट ने कहा कि जब ऐसे खतरनाक विचारों को हत्या और नरभक्षण के सजीव दृश्यों के साथ जोड़ा जाता है तो ऐसी विषय वस्तु वाली फिल्म सार्वजनिक शांति को गंभीर रूप से भंग कर सकती है। यह दूसरों को हिंसक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे समाज की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

आदेश में कहा गया कि फिल्म में न केवल मनुष्यों और जानवरों के बारे में हिंसक सामग्री है, बल्कि इसमें समुदायों के लिए अपमानजनक संदर्भ, धर्मों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां और जाति-आधारित तथा सांप्रदायिक बयान भी शामिल हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह के चित्रण कानून के तहत निषिद्ध हैं, जो सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी फिल्म को प्रतिबंधित करता है।

आदेश में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शालीनता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराध के लिए उकसावे के आधार पर उचित प्रतिबंधों के अधीन करता है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, फिल्म की विषय वस्तु इन सभी प्रतिबंधों का उल्लंघन करती है।