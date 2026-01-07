65 साल के दादा ने 6 साल की पोती का किया था यौन उत्पीड़न, दिल्ली HC ने घटाई सजा, क्या तर्क?

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग पोती (6 साल) से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए 65 साल के व्यक्ति की सजा को घटा दिया है। कोर्ट ने आरोपी की 10 साल की सजा को घटाकर 5 साल कर दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने 6 जनवरी को सुनाया। कोर्ट ने आरोपी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसे POCSO एक्ट के तहत “एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट” की जगह “एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट” का दोषी ठहराया।

जानिए क्या था मामला साल 2015 में छह साल की बच्ची की दादी ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बच्ची के दादा ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को गंभीर यौन हमले का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।

हालांकि, आरोपी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। उसने कहा कि बच्ची के बयान में कई विरोधाभास हैं और एफआईआर दर्ज कराने में भी काफी देरी हुई। इस आधार पर तर्क दिया कि इस केस में विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बच्ची के बयान में निजी अंगों (प्राइवेट पार्ट) को छूने के आरोप को लेकर वह लगातार एक जैसी बात कहती रही। लेकिन उंगली डालने या पेंट्रेशन करने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर डिटेल और ठोस सबूत सामने नहीं आ सके, इस कारण इसे साबित नहीं किया जा सका।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण बच्ची का मेडिकल टेस्ट समय पर नहीं हो पाया, जिससे कोई फॉरेंसिक सबूत उपलब्ध नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून यह मानता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में सिर्फ पीड़िता की गवाही के आधार पर भी सजा दी जा सकती है, लेकिन ऐसी गवाही “स्टर्लिंग क्वालिटी” यानी पूरी तरह भरोसेमंद होनी चाहिए।