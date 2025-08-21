पड़ोसियों में लड़ाई के बाद दर्ज FIR को HC ने रद्द किया, डॉग शेल्टर होम में 10-10 हजार रुपए देने को क्यों कहा

अपने आदेश में अदालत ने कहा, 'मामले को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह कानून की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग होगा। साथ ही ऐसा करने से दुश्मनी फिर से भड़केगी, जबकि इसे रद्द करने से पड़ोसियों के बीच सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा।'

राष्ट्रीय राजधानी से आवारा कुत्तों को बाहर करने को लेकर जारी बहस के बीच हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो पड़ोसियों के बीच पालतू कुत्तों को लेकर हुई मारपीट से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की और इस मामले में दर्ज दोनों पक्षों की FIR को रद्द कर दिया। साथ ही जानवरों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए दोनों पक्षों से डॉग शेल्टर होम में 10-10 हजार रुपए देने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि मामले को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगा।

अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से अपने विवाद का निपटारा करने के बाद मामला रद्द करने की उनकी याचिका स्वीकार करते हुए कहा, 'यह सब उन्होंने अपने प्यारे पालतू जानवरों के नाम पर किया। सचमुच, यह एक ऐसा मामला है जो कुत्तों के प्यार की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करता है।'

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच यह विवाद पिछले साल पालतू कुत्तों को संभालने की बात पर शुरू हुआ था, इसके बाद दोनों के बीच झड़प भी हो गई थी। जिसके बाद दोनों पक्षों ने इस मामले में एक-दूसरे पर FIR दर्ज करा दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच यह विवाद निजी प्रकृति का था और अपने-अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने को लेकर हुए अनावश्यक मतभेद के कारण उत्पन्न हुआ था।

20 अगस्त को दिए अपने आदेश में अदालत ने कहा, 'मामले में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होगा। साथ ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द न करने से दुश्मनी फिर से भड़केगी, जबकि इसे रद्द करने से पड़ोसियों के बीच सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा।'

अदालत ने दोनों FIR को रद्द करने पर सहमति जताते हुए दोनों पक्षों से कहा कि वे पालतू जानवरों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए यूनिटी फॉर स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन द्वारा संचालित डॉग शेल्टर होम को 10-10 रुपए का भुगतान करें।

बता दें कि ये दोनों FIR साल 2024 में हुई एक घटना के बाद दर्ज की गई थीं, जिसके बारे में दोनों पक्षों ने अलग-अलग बयान दर्ज कराए थे। यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नियमित रूप से कुत्तों को घुमाने वाले दोनों पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई, जो आगे चलकर हाथापाई में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला करने, धमकी देने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया।