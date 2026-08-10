‘जींस पहनने वाली महिला लड़कों को बिगाड़ सकती है’, इस सुझाव पर दिल्ली HC ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के कपड़ों को लेकर बचाव पक्ष की जिरह पर कड़ी आपत्ति जताई। जानिए कोर्ट ने ‘जींस पहनने वाली महिला लड़कों को बिगाड़ सकती है’ जैसे सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया दी है।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में बचाव पक्ष के वकील द्वारा की गई जिरह के तरीके की आलोचना की। उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के कपड़ों के बारे में पूछे गए सवाल पूरी तरह से अप्रासंगिक है। ऐसा लगता है कि इनका मकसद उसे शर्मिंदा करना, अपमानित करना व उसके चरित्र पर सवाल उठाना है।

लड़की क्या पहनती है, यह उसकी पसंद का मामला न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि महिला का जींस पहनना उसकी अपनी पसंद का मामला है। किसी को भी उसके कपड़ों के बारे में कुछ भी तय करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने आरोपी को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया है। पीठ ने उसे शारीरिक छेड़खानी का दोषी ठहराया है। पीठ ने यह भी कहा कि सत्र अदालत को ऐसी पूछताछ की इजाजत शुरू में ही नहीं देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि कोई लड़की या महिला क्या पहनती है, यह उसकी अपनी पसंद का मामला है। न तो उसके पड़ोसियों, न समाज, न आरोपी और न ही अदालत में पेश होने वाले वकील को उसके कपड़ों के बारे में कुछ भी तय करने का अधिकार है।

इस सुझाव पर दिल्ली HC ने क्या कहा? पीठ ने आगे कहा कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। यह सुझाव कि जींस पहनने वाली महिला युवा लड़कों को बिगाड़ सकती है, एक बहुत ही चिंताजनक व अस्वीकार्य सोच को दर्शाता है। इसका समाधान लड़कियों व महिलाओं के कपड़ों को नियंत्रित करने में नहीं है। इसके बजाय माता-पिता व समाज को अपने बच्चों को अपने व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना और घर हो या बाहर, हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आना सिखाना चाहिए।

2013 में महिला के साथ की थी छोड़खानी और बदसलूकी पीठ ने दिल्ली पुलिस की उस अपील को मंज़ूरी दी, जो सत्र अदालत के 2014 के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इस अपील में पुलिस ने आरोपी को शारीरिक छेड़खानी व बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) की धारा 10 के तहत अपराधों से बरी करने के फैसले को चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने बार-बार पीड़िता का पीछा किया। उसके खिलाफ यौन प्रकृति की टिप्पणियां कीं। 17 जुलाई 2013 को जब वह घर लौट रही थी तो आरोपी कथित तौर पर उसके पास आया और उसके गालों को छुआ। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया।

नाबालिग साबित नहीं हुई लड़की, आरोपी पॉक्सो के आरोप से बरी हालांकि पीठ ने आरोपी को पॉक्सो के आरोप से बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र या उसके नाबालिग होने की बात को ठीक से साबित नहीं कर पाया, इसलिए इस मामले में पॉक्सो के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। दूसरे आरोप के बारे में पीठ ने देखा कि आरोपी व इलाके के लोगों की मुख्य शिकायत पीड़िता के कपड़ों को लेकर थी, जो आरोपी के वकील की जिरह व दलीलों से साफ था। पीठ ने पाया कि वकील द्वारा की गई जिरह पूरी तरह से अप्रासंगिक, अनुचित व पीड़िता के कपड़ों के आधार पर उसे शर्मिंदा करने, अपमानित करने और नैतिक रूप से आंकने की एक तकनीक थी।

ऐसी दकियानूसी सोच का अदालत में स्थान नहीं पीठ ने कहा कि सत्र अदालत को ऐसी सोच को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था। पीठ ने कहा कि किसी महिला के कपड़ों का चुनाव न तो उसकी गरिमा को कम करता है और न ही उसके खिलाफ गैर-कानूनी व्यवहार को सही ठहराता है या उसे माफ करने का आधार बनता है। महिला को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह की दकियानूसी सोच पर आधारित सवालों की अदालत में कोई जगह नहीं है। उन्हें चरित्र हनन या पीड़िता को दोषी ठहराने का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता।