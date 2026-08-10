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‘जींस पहनने वाली महिला लड़कों को बिगाड़ सकती है’, इस सुझाव पर दिल्ली HC ने क्या कहा?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता के कपड़ों को लेकर बचाव पक्ष की जिरह पर कड़ी आपत्ति जताई। जानिए कोर्ट ने ‘जींस पहनने वाली महिला लड़कों को बिगाड़ सकती है’ जैसे सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया दी है।

‘जींस पहनने वाली महिला लड़कों को बिगाड़ सकती है’, इस सुझाव पर दिल्ली HC ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में बचाव पक्ष के वकील द्वारा की गई जिरह के तरीके की आलोचना की। उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के कपड़ों के बारे में पूछे गए सवाल पूरी तरह से अप्रासंगिक है। ऐसा लगता है कि इनका मकसद उसे शर्मिंदा करना, अपमानित करना व उसके चरित्र पर सवाल उठाना है।

लड़की क्या पहनती है, यह उसकी पसंद का मामला

न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि महिला का जींस पहनना उसकी अपनी पसंद का मामला है। किसी को भी उसके कपड़ों के बारे में कुछ भी तय करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने आरोपी को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया है। पीठ ने उसे शारीरिक छेड़खानी का दोषी ठहराया है। पीठ ने यह भी कहा कि सत्र अदालत को ऐसी पूछताछ की इजाजत शुरू में ही नहीं देनी चाहिए। पीठ ने कहा कि कोई लड़की या महिला क्या पहनती है, यह उसकी अपनी पसंद का मामला है। न तो उसके पड़ोसियों, न समाज, न आरोपी और न ही अदालत में पेश होने वाले वकील को उसके कपड़ों के बारे में कुछ भी तय करने का अधिकार है।

इस सुझाव पर दिल्ली HC ने क्या कहा?

पीठ ने आगे कहा कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है। यह सुझाव कि जींस पहनने वाली महिला युवा लड़कों को बिगाड़ सकती है, एक बहुत ही चिंताजनक व अस्वीकार्य सोच को दर्शाता है। इसका समाधान लड़कियों व महिलाओं के कपड़ों को नियंत्रित करने में नहीं है। इसके बजाय माता-पिता व समाज को अपने बच्चों को अपने व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना और घर हो या बाहर, हर इंसान के साथ सम्मान से पेश आना सिखाना चाहिए।

2013 में महिला के साथ की थी छोड़खानी और बदसलूकी

पीठ ने दिल्ली पुलिस की उस अपील को मंज़ूरी दी, जो सत्र अदालत के 2014 के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इस अपील में पुलिस ने आरोपी को शारीरिक छेड़खानी व बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) की धारा 10 के तहत अपराधों से बरी करने के फैसले को चुनौती दी थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी ने बार-बार पीड़िता का पीछा किया। उसके खिलाफ यौन प्रकृति की टिप्पणियां कीं। 17 जुलाई 2013 को जब वह घर लौट रही थी तो आरोपी कथित तौर पर उसके पास आया और उसके गालों को छुआ। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया।

नाबालिग साबित नहीं हुई लड़की, आरोपी पॉक्सो के आरोप से बरी

हालांकि पीठ ने आरोपी को पॉक्सो के आरोप से बरी करते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की उम्र या उसके नाबालिग होने की बात को ठीक से साबित नहीं कर पाया, इसलिए इस मामले में पॉक्सो के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। दूसरे आरोप के बारे में पीठ ने देखा कि आरोपी व इलाके के लोगों की मुख्य शिकायत पीड़िता के कपड़ों को लेकर थी, जो आरोपी के वकील की जिरह व दलीलों से साफ था। पीठ ने पाया कि वकील द्वारा की गई जिरह पूरी तरह से अप्रासंगिक, अनुचित व पीड़िता के कपड़ों के आधार पर उसे शर्मिंदा करने, अपमानित करने और नैतिक रूप से आंकने की एक तकनीक थी।

ऐसी दकियानूसी सोच का अदालत में स्थान नहीं

पीठ ने कहा कि सत्र अदालत को ऐसी सोच को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था। पीठ ने कहा कि किसी महिला के कपड़ों का चुनाव न तो उसकी गरिमा को कम करता है और न ही उसके खिलाफ गैर-कानूनी व्यवहार को सही ठहराता है या उसे माफ करने का आधार बनता है। महिला को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह की दकियानूसी सोच पर आधारित सवालों की अदालत में कोई जगह नहीं है। उन्हें चरित्र हनन या पीड़िता को दोषी ठहराने का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता।

पीठ ने आदेश दिया कि इस फैसले की एक प्रति दिल्ली के सभी प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जजों को भेजी जाए ताकि वे इसे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचा सकें। इसकी एक प्रति दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक (अकादमिक) को भी भेजी जाए, साथ ही यह निर्देश दिया जाए कि इस फैसले में जताई गई चिंता को उचित प्रशिक्षण व संवेदीकरण कार्यक्रमों के जरिए न्यायिक अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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