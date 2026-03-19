ईद ही नहीं, रामनवमी तक के लिए इंतजाम कीजिए; उत्तम नगर केस में HC का पुलिस को आदेश
हाई कोर्ट ने यह निर्देश उत्तम नगर में रहने वाले मुस्लिमों को ईद के त्योहार पर दी जा रही 'खून की होली' खेलने की धमकियों के बीच दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अप्रैल को होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर शहर के उत्तम नगर इलाके में हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस को वहां पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने पुलिस को वहां रामनवमी के त्योहार तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी कहा है। हाई कोर्ट ने यह निर्देश उत्तम नगर में होली पर हुई हिंदू युवक की मौत के बाद यहां बिगड़े माहौल और यहां रहने वाले मुस्लिमों को ईद के मौके पर दी जा रही 'खून की होली' खेलने की धमकियों के बीच दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अप्रैल को होगी। हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को एक नोटिस जारी करते हुए उससे जवाब तलब भी किया है।
'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कहा, ‘पुलिस की व्यवस्था से सभी में सुरक्षा की भावना पैदा होनी चाहिए।’ कोर्ट ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि 'अधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करें कि किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी तरह की गलत हरकत ना कर सके।'
अदालत ने लिया पुलिस के सुरक्षा इंतजामों का संज्ञान
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की एक डिवीजन बेंच ने दिल्ली पुलिस द्वारा इलाके में की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं का संज्ञान लिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईद बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए।
पुलिस से सभी जरूरी कदमों को उठाने के लिए कहा
इस दौरान कोर्ट ने इलाके की पुलिस और स्थानीय प्रशासन को निर्देश देते हुए उन सभी जरूरी कदमों को उठाने के लिए कहा, जिनसे उत्तम नगर इलाके में ईद के दिन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, साथ ही इलाके में किसी भी प्रकार की अप्रिय या अवांछित स्थिति को बनने से रोका जा सके। इसके लिए अदालत ने अधिकारियों से सभी जरूरी कदम उठाने को भी कहा।
'किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति माहौल ना बिगाड़े, यह पुलिस की जिम्मेदारी'
कोर्ट ने अपने आदेश में उम्मीद जताई कि ईद के दौरान कोई भी अप्रिय घटना या गुंडागर्दी नहीं होगी। अदालत ने कहा, 'ईद खुशी मनाने का त्योहार है। ऐसे में सभी संबंधित लोगों का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पवित्र अवसर पर, किसी भी एक व्यक्ति या समाज के किसी भी वर्ग द्वारा की गई किसी भी तरह की तोड़-फोड़ या गुंडागर्दी जैसी किसी भी अप्रिय घटना से सार्वजनिक जीवन बाधित न हो।' कोर्ट ने याद दिलाया कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर नागरिक अपने धार्मिक अधिकारों का पालन कर सके, जिसमें त्योहार मनाना भी शामिल है।
APCR ने हिंसा की आशंका जता हाई कोर्ट में दायर की याचिका
सामाजिक संगठन 'एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' (APCR) ने ईद पर उत्तम नगर में कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका जताते हुए यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की है। इस याचिका में बताया गया कि 4 मार्च को होली के दिन इलाके में हिंदू युवक तरुण भुतोलिया की हत्या के बाद वहां रहने वाले मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं। याचिका में कहा गया कि युवक की मौत आपसी विवाद की वजह से शुरू हुए झगड़े के दौरान हुई थी, लेकिन इस घटना को बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और कई रैलियां, सभाएं और 'आक्रोश सभाएं' आयोजित करते हुए मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही गईं।
इस याचिका में कई बयानों का जिक्र किया गया, जिनमें से एक में एक व्यक्ति ने कहा था कि इस ईद पर न तो नमाज होगी और न ही रोजे, बल्कि होली खेली जाएगी, भले ही वह 'खून की होली'ही क्यों न बन जाए। जिसके बाद APCR ने इलाके में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की किसी भी आशंका को रोकने और धमकियां देने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।
होली की रात तरुण की मौत के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव
बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए विवाद में हिंदू युवक तरुण की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही इलाके का सांप्रदायिक माहौल ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अब ईद का त्योहार करीब आने पर कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को ‘खून की होली खेलने’ जैसी धमकियां दी हैं। जिसके बाद उत्तम नगर में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में खौफ का माहौल है और वो अपने घर छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं।
स्थिति सामान्य होने तक के लिए घर छोड़कर चले गए कई परिवार
दरअसल उत्तम नगर के हस्तसाल गांव में रहने वाले कई मुस्लिम परिवार ईद से पहले इस खून की होली वाली धमकी मिलने के बाद और स्थिति समान्य होने तक यहां से चले जाने की सोच रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में ऐसे कई परिवारों ने अपनी मंशा जाहिर की है। इनका कहना है कि होली पर 26 साल के युवक की हत्या के बाद अलग-अलग समुदायों से जुड़े धार्मिक समूहों ने जिस तरह धमकियां दीं उससे माहौल बहुत डरावना हो गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं और किसी ने उन्हें इस तरह की योजना के बारे में नहीं बताया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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