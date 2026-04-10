DU प्रोफेसर को बड़ी राहत, SC/ST एक्ट में दर्ज FIR रद्द; हाई कोर्ट ने की बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी
पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में यह जरूरी है कि शिकायत में ही स्पष्ट रूप से यह दिखे कि कृत्य और पीड़ित की जाति के बीच सीधा संबंध है। अदालत ने यह भी नोट किया कि केवल एक गवाह ने जातिसूचक टिप्पणी का आरोप लगाया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सुनाए एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केवल किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना अपने आप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण (SC-ST एट्रोसिटी) कानून के तहत अपराध नहीं बनता। इसके लिए यह साबित होना आवश्यक है कि आरोपी ने जाति के आधार पर अपमान करने की मंशा से कार्य किया हो।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि एससी/एसटी कानून की धारा 3 के तहत अपराध तभी बनता है जब यह स्पष्ट हो कि कथित कृत्य पीड़ित को उसकी जाति के कारण अपमानित करने की मंशा से किया गया हो। केवल यह पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से है और उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है।
दो महिला प्रोफेसरों के बीच बहस से शुरू हुआ था मामला
यह मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज की दो एसोसिएट प्रोफेसरों के बीच अगस्त 2021 में हुई बहस से जुड़ा था। विभागीय बैठक के दौरान कार्यवाही पर हस्ताक्षर को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और सहकर्मियों के सामने अपमानित किया गया।
पहले सिर्फ विवाद का जिक्र, जातिगत टिप्पणी का आरोप बाद में जोड़ा गया
पीठ ने पाया कि घटना के तुरंत बाद दी गई शिकायतों में केवल शारीरिक विवाद का जिक्र था जबकि जातिगत टिप्पणी के आरोप बाद में जोड़े गए। रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि कथित जातिसूचक टिप्पणी के संबंध में स्पष्ट व ठोस विवरण नहीं दिया गया।
मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई
पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में यह जरूरी है कि शिकायत में ही स्पष्ट रूप से यह दिखे कि कृत्य और पीड़ित की जाति के बीच सीधा संबंध है। अदालत ने यह भी नोट किया कि केवल एक गवाह ने जातिसूचक टिप्पणी का आरोप लगाया जिसे अन्य गवाहों ने समर्थन नहीं दिया। अदालत ने कहा कि ये गैर-संज्ञेय अपराध हैं और इनके लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक थी, जो नहीं ली गई थी। इसी के साथ पीठ ने प्राथमिकी रद्द कर दी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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