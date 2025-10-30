अवैध संबंधों का विरोध करने पर मां की जान लेने वाली बेटी को HC ने दी राहत, इस वजह से दे दी जमानत

संक्षेप: आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह एक युवा और सिंगल मदर है, जिसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। साथ ही उसके पति ने उसे तलाक देकर दूसरी शादी भी कर ली है और वह बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी मां की हत्या की आरोपी एक महिला को इस आधार पर जमानत दे दी कि उसके सात साल बच्चे को उसके पूर्व पति के रिश्तेदारों के पास छोड़ दिए जाने के कारण उसे उचित देखभाल नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने कहा कि 28 साल की इस आरोपी महिला का पूर्व पति बच्चे की देखभाल नहीं कर रहा है, ऐसे में जमानत याचिका पर मानवीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष ने महिला को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि यह महिला अपनी ही मां की नृशंस और निर्मम हत्या में शामिल थी। हालांकि महिला को राहत देते हुए न्यायालय ने कहा, ‘वर्तमान मामले में आवेदक की लंबी कैद, मुकदमे की धीमी गति, प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टया साक्ष्यों का अभाव, एकल मां होने की उसकी स्थिति और उसके साफ-सुथरे इतिहास को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि यह नियमित जमानत देने का मामला बनता है।’

महिला के खिलाफ दायर केस के अनुसार कानून की पढ़ाई में ग्रेजुएट इस महिला ने साल 2022 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर कथित तौर पर अपनी मां की हत्या कर दी थी क्योंकि वह किसी अन्य पुरुष के साथ उसके संबंध के खिलाफ थी। अभियोजन पक्ष का कहना है कि इस वारदात को अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई लूट बताने के लिए, आरोपियों ने परिसर से गहने और नकदी निकाल ली थी तथा पहचान से बचने के लिए खून से सने अपने कपड़े फेंक दिए थे। महिला को वारदात के एक दिन बाद 20 फरवरी, 2022 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वह एक युवा और सिंगल मदर है, जिसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। साथ ही उसके पति ने उसे तलाक देकर दूसरी शादी भी कर ली है और वह बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में उसके खुद के जेल में होने की वजह से उसका सात साल का बच्चा फिलहाल उसके पूर्व पति के रिश्तेदारों के पास है, जहां उसे उचित देखभाल या सहायता नहीं मिल रही है। महिला ने कहा कि उसकी रिहाई जरूरी है ताकि वह अपने नाबालिग बेटे की देखभाल फिर से शुरू कर सके।

इस बारे में बुधवार को दिए अपने आदेश में जस्टिस संजीव नरूला ने कहा, 'इन परिस्थितियों में लंबे समय तक कारावास का सीधा असर बच्चे के भविष्य पर पड़ता है और वह अपने प्राकृतिक अभिभावक की देखभाल एवं निगरानी से वंचित हो जाता है। इसलिए, जमानत की याचिका पर मानवीय आधार पर भी विचार किया जाना चाहिए।'

याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि महिला के किए अपराध की गंभीरता और जघन्य प्रकृति को देखते हुए, इस स्तर पर महिला की रिहाई मुकदमे के लिए अनुकूल नहीं होगी।