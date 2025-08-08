आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सलाहुद्दीन के बड़े बेटे को HC से जमानत, छोटे को देने से इनकार

छोटे बेटे के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल विशेष अदालत के सामने गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और यह अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा सामने लाई गई उस व्यापक साजिश को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी संगठन हिज्बुल-मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बड़े बेटे सैयद अहमद शकील को शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए 2011 के टेरर फंडिंग के एक केस में जमानत दे दी। कोर्ट ने उसे इस आधार पर जमानत दी कि वह पहले ही लगभग सात साल जेल में बिता चुका है और यह निश्चित नहीं है कि मुकदमा कब समाप्त होगा। हालांकि इसी मामले में हाई कोर्ट ने सलाहुद्दीन के छोटे बेटे शाहिद युसूफ की जमानत याचिका खारिज कर दी।

शकील को जमानत देते हुए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की पीठ ने कहा, 'अब तक केवल 32 गवाहों से ही पूछताछ हो सकी है, जबकि अभियोजन पक्ष को अभी काफी संख्या में गवाहों से पूछताछ करनी बाकी है। ऐसे में जबकि अपीलकर्ता पहले ही लगभग 6 साल और 11 महीने की लंबी कैद काट चुका है, और यह भी तय नहीं है कि मुकदमा कितने समय में खत्म होगा। हमारी सुविचारित राय यह है कि इस स्तर पर अपीलकर्ता को लगातार हिरासत में रखना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा।'

एक लाख के निजी बॉण्ड व दो राशि पर दी जमानत इसके साथ ही कोर्ट ने शकील को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और दो जमानत राशि जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले साल 2021 में शहर की एक अदालत ने शकील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए शकील ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

छोटे बेटे को जमानत देने से कोर्ट का इनकार हालांकि, हाई कोर्ट की बेंच ने इसी मामले में सलाहुद्दीन के छोटे बेटे सैयद शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के पास टेरर फंडिंग की साजिश में उसकी संलिप्तता साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया काफी सबूत हैं, साथ ही वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के ज्ञात सदस्यों के सीधे संपर्क में था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल विशेष अदालत के समक्ष संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पीठ ने आगे कहा, 'यह अदालत अभियोजन पक्ष द्वारा सामने लाई गई उस व्यापक साजिश को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है।'

अदालत ने अपने फैसले में कहा, 'आरोपों की प्रकृति और रिकॉर्ड में पेश की गई सामग्री प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता की इस साजिश में संलिप्तता और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के ज्ञात सदस्यों के साथ उसके सीधे संपर्क को स्थापित करती है।'