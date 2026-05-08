प्रेमी के साथ मिलकर सास-ससुर की हत्या करने वाली महिला को HC ने दी जमानत; क्यों कहा- यह बात ठीक नहीं
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आरोपी और आशीष भार्गव के बीच बार-बार होने वाली फोन कॉल्स से ही इस हत्याकांड में उनका शामिल होना साबित नहीं हो जाता, खासकर तब जब अभियोजन पक्ष ने खुद यह दावा किया हो कि वे एक रिश्ते में थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सास-ससुर की हत्या की साजिश रचने की आरोपी महिला को एक बड़ी राहत देते हुए उसे शुक्रवार को नियमित जमानत दे दी। आरोपी महिला साल 2023 से जेल में बंद है और हाईकोर्ट ने ट्रायल में लगने वाले लंबे समय की आशंका को देखते हुए उसे यह राहत दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एक महिला आरोपी को तीन साल से ज्यादा समय तक अंडरट्रायल के तौर पर जेल में रखना सही नहीं है। वहीं महिला के वकील ने पुलिस की चार्जशीट में भी विरोधाभास बताते हुए उसकी प्रामाणिकता पर शक जताया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि चार्जशीट में कुल 57 सरकारी गवाह बताए गए हैं, जिनमें से अब तक केवल 16 की ही गवाही हुई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर आरोपी के बयान के अलावा ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे सरकारी पक्ष के इस आरोप की पुष्टि हो सके कि उसने सह-आरोपी को घर के पिछले दरवाजे से अंदर आने दिया था।
कॉल डिटेल की जांच को लेकर यह कहा
कोर्ट ने आगे कहा कि सरकारी पक्ष जिन कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा पर भरोसा कर रहा है, उनकी प्रासंगिकता की जांच ट्रायल के दौरान ही होगी, खासकर इसलिए क्योंकि सरकारी पक्ष ने खुद यह आरोप लगाया है कि आरोपी का सह-आरोपी आशीष भार्गव के साथ प्रेम-संबंध था।
बुजुर्ग पति-पत्नी की हुई थी हत्या
चार्जशीट के अनुसार यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुल पुरी इलाके में साल 2023 में हुई एक वारदात से जुड़ा है। जिसमें एक बुजुर्ग पति-पत्नी राधे श्याम और बीना रानी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद इस हत्याकांड के लिए मृतकों की बहू को इस वारदात का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला ने अपने प्रेमी आशीष भार्गव और उसके एक साथी विराज उर्फ विकास की मदद से इस अपराध को अंजाम दिया था। वारदात वाली रात उसने घर का पिछला दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाया और फिर तीनों ने मिलकर बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में गोकुलपुरी पुलिस ने हत्या, लूट और साजिश से जुड़ी अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया था।
महिला के वकील ने बताई चार्जशीट में खामियां
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने पुलिस की चार्जशीट में विरोधाभास बताते हुए उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां चार्जशीट का एक हिस्सा यह आरोप लगाता है कि आरोपी महिला और आशीष भार्गव के बीच पहले से ही प्रेम-संबंध थे और वह अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते थे, वहीं दूसरा हिस्सा यह दावा करता है कि घटना वाले दिन उसने आशीष को अपने घर की लोकेशन बताई थी।
बचाव पक्ष बोला- घर के अंदर घुसने का कोई फुटेज नहीं है
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि जहां सरकारी पक्ष CCTV फुटेज पर भरोसा कर रहा है, जिसमें दोनों सह-आरोपी घर की पिछली गली से बाइक पर निकलते हुए दिख रहे हैं, वहीं ऐसा कोई फुटेज नहीं है जिसमें उन्हें घर के अंदर आते हुए दिखाया गया हो। आगे यह भी कहा गया कि पिछले दरवाजे की कुंडी टूटी हुई मिली थी, जिससे जबरदस्ती अंदर घुसने की संभावना का संकेत मिलता है।
'फोन कॉल्स से वारदात में शामिल होना सबित नहीं हो रहा'
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि आरोपी महिला और आशीष भार्गव के बीच बार-बार होने वाली फोन कॉल्स से ही इस हत्याकांड में उनकी संलिप्तता साबित नहीं हो जाती, खासकर तब जब अभियोजन पक्ष ने खुद यह दावा किया हो कि वे एक रिश्ते में थे।
सरकारी वकील ने इन दलीलों के साथ किया याचिका का विरोध
उधर सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी इस दोहरे हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और इस वारदात को अंजाम देने से पहले उसके और आशीष भार्गव के बीच लगभग 1,500 फोन कॉल्स का आदान-प्रदान हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हत्या की साजिश रचने के लिए वे दोनों एक ओयो होटल में कई बार मिले भी थे। वकील ने उस CCTV फ़ुटेज का जिक्र भी किया, जिसमें घटना वाले दिन सुबह लगभग 2:13 बजे घर की पिछली गली से दो लोग बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने आपत्ति के बाद भी आरोपी महिला को राहत देते हुए रेगुलर जमानत दे दी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।