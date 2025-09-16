दिल्ली HC ने हत्या के दोषी को दी बड़ी राहत, खेतों की देखभाल के लिए दी 4 हफ्ते की पैरोल; बताई यह वजह
दोषी के वकील ने अदालत को बताया कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद फसलों को बचाने के लिए तत्काल उपाय करने होंगे। आगे उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से खेती से जुड़ी सामान्य गतिविधियों में भी दिक्कतें आ रही हैं और फसलों को बचाने के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति जरूरी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के एक दोषी को बड़ी राहत देते हुए उसे दी गई पैरोल की अवधि को चार सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अदालत ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वह भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई अपनी फसलों और अपने खेतों की सुरक्षा करना चाहता था। अदालत ने कहा कि खेतों की हालत में सुधार के लिए वहां दोषी का रहना बहुत जरूरी है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसके परिवार के सदस्यों का जीवन और उसके बच्चों की शिक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती है।
अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि दोषी प्रवीण राणा अपनी पैरोल की अवधि बढ़ाने का हकदार है ताकि वह हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अपनी फसलों की देखभाल कर सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि पैरोल की अवधि को दूसरी पैरोल माना जाना चाहिए और जेल नियमावली के अनुसार इसे ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि अभियोजक पक्ष ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का सही समय पर अदालत में देरी से आना विश्वास पैदा नहीं करता है।
सोमवार को इस बारे में आदेश पारित करते हुए जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा, 'अब जब पानी कम हो रहा है, तो कृषि भूमि को बहाल करने और उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की जरूरत है, जिसमें वित्तीय व्यवस्था और उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य आवश्यक सामग्रियों का उपयोग शामिल है।'
हाई कोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ता का वहां रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस 'एक्ट ऑफ गॉड' ईश्वरीय कृत्य (भारी बारिश) की वजह से उसकी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और उसी खेती से होने वाली फसल ही उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत भी है, जिस पर उसकी विधवा मां और दो नाबालिग बच्चे पूरी तरह से निर्भर हैं।'
दोषी प्रवीण राणा को इससे पहले जून में भी इसी आधार पर फर्लो दिया गया था कि उसने अपनी कृषि भूमि पर मौसमी फसलें बोई थीं। हालांकि, भारी बारिश के कारण, खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गया और पूरी फसल बर्बाद हो गईं।
वकील ने दलील दी कि जिन कृषि गतिविधियों के लिए दोषी को शुरू में रिहा किया गया था, वे अधूरी रह गईं और 1.5 एकड़ कृषि भूमि, जो उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन है, पर उचित रूप से काम पूरा करने के लिए उनकी निरंतर व्यक्तिगत निगरानी और सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राणा के परिवार में उसकी विधवा मां और 14 व 15 साल की उम्र के दो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो सभी अपनी जीविका, शिक्षा और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से कृषि भूमि पर निर्भर हैं।