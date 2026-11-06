दिल्ली HC ने पूरी की NCR क्षेत्र में रहने वाले वकीलों की बड़ी मांग; प्रदूषण की वजह से लगी एक रोक से दे दी छूट
बार एसोसिएशन ने कहा, ‘जहां तक वकीलों और अदालती कर्मचारियों की बात है, हम न्यायिक कार्य कर रहे हैं और अदालत की सहायता कर रहे हैं। अगर हम यहां नहीं आ पाएंगे, तो इससे पूरी न्याय वितरण प्रक्रिया प्रभावित होगी।'
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें उस नियम से छूट दे दी, जिसके तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, जो कि BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अदालत के फैसले के अनुसार यह छूट केवल अदालतों के कामकाज के दिनों में ही लागू होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (DHCBA) की एक याचिका पर जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने यह आदेश पारित किया। DHCBA ने NCR क्षेत्रों से अपने पेशेवर कार्यों के लिए दिल्ली आने वाले वकीलों के लिए एक सीमित और रेग्युलेटेड (विनियमित) छूट की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान DHCBA ने COVID-19 महामारी के दौरान की गई व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया, जब अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए वकीलों को आवाजाही से जुड़ी छूट दी गई थी।
इससे पहले DHCBA ने इस राहत को पाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और बताया था कि इस रोक की वजह से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे NCR के शहरों में रहने वाले वकीलों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अदालती सुनवाई और अन्य पेशेवर कामों के लिए उन्हें नियमित रूप से दिल्ली आना पड़ता है।
अपनी याचिका में बार एसोसिएशन ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वे इस छूट के लिए दी गई उनकी अर्जी पर विचार करें। एसोसिएशन का कहना था कि यह मांग सरकार की उस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुरूप है, जो पर्यावरण विभाग को अन्य श्रेणियों के वाहनों को भी छूट देने का अधिकार देती है।
DHCBA की ओर से अदालत में उसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने तर्क रखे। उन्होंने कहा वकील और न्यायिक कर्मचारी न्याय प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि वे अदालत नहीं पहुंच पाते हैं, तो इससे न्याय देने की प्रणाली पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार की अधिसूचना में ही कुछ श्रेणियों के वाहनों को छूट देने का प्रावधान किया गया है, और इसके लिए अधिकारियों को वाहनों को छूट देने का अधिकार भी दिया गया है।
हरिहरन ने कहा, 'सरकार के पास छूट देने का अधिकार है। जहां तक वकीलों और अदालती कर्मचारियों की बात है, हम न्यायिक कार्य कर रहे हैं और अदालत की सहायता कर रहे हैं। अगर हम यहां नहीं आ पाएंगे, तो इससे पूरी न्याय वितरण प्रक्रिया प्रभावित होगी।'
DHCBA के अध्यक्ष हरिहरन ने तर्क दिया कि दिल्ली के बाहर रहने वाले वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों के लिए अदालत आना और अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाना जारी रखने के लिए एक विनियमित छूट जरूरी है। बार एसोसिएशन ने अपनी याचिका में मांग की थी कि NCR में रहने वाले वकीलों द्वारा अपने पेशेवर कार्यों के लिए दिल्ली आने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को सर्दियों के दौरान लागू पाबंदियों से छूट दी जाए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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