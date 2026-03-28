चीनी वीजा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की याचिका पर बंद हुई सुनवाई, HC ने बताई वजह
ED ने कार्ति चिदंबरम और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। यह मामला 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से जुड़े कथित घोटाले का है, जब उनके पिता पी.चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई बंद कर दी, जिसमें उन्होंने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने की सुनवाई को टालने का निर्देश देने की मांग की थी। शिवागंगा से लोकसभा सांसद ने उच्च न्यायालय से मांग की थी कि जब तक CBI मूल अपराध यानी वीजा घोटाला के मामले में आरोप तय नहीं कर लेती, तब तक के लिए इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए।
सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि यह याचिका अब निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने CBI मामले में पहले ही आरोप तय कर दिए हैं। जिसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश देते हुए कहा कि, 'मामले का निपटारा किया जाता है।' जिसके बाद CBI मामले में अपने खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम की याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।
15 साल पुराना है मामला
यह मामला साल 2011 का है, जब कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। आरोप है कि एक बिजली कंपनी TSPL (तलवंडी साबो पावर लिमिटेड) के लिए 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के बदले रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ED ने कार्ति चिदंबरम और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
ट्रायल कोर्ट ने तय किए थे आरोप
इस मामले में CBI ने अक्टूबर 2024 में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके बाद 23 दिसंबर, 2025 को ट्रायल कोर्ट ने कार्ति और छह अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।
ED ने कहा था- अलग-अलग चल सकती है सुनवाई
इससे पहले अप्रैल 2025 में दायर अपनी याचिका में, कार्ति चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट के 28 मार्च, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने आरोपों पर बहस को तब तक टालने की मांग की थी, जब तक कि CBI मामले में उनके खिलाफ आरोप (यदि कोई हों) तय नहीं हो जाते। ED ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 'शेड्यूल्ड अपराध' (मूल अपराध) और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्वतंत्र रूप से चल रही है।
कार्ति ने कहा था- मामला आगे नहीं बढ़ सकता
कार्ति चिदंबरम की याचिका में इस बात पर जोर दिया गया था कि ED के मामलों का आधार ही सवालों के घेरे में है। याचिका में कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को 'शेड्यूल्ड अपराध' से बरी कर दिया जाता है, या वह उस मामले को रद्द करवाने में सफल हो जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आगे नहीं बढ़ सकता।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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