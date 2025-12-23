पाकिस्तान से भेजे पैसे से भारत में फैलानी थी दहशत…, आतंकी फंडिंग मामले में 2 की याचिका खारिज

संक्षेप: याचिका में आरोपियों ने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आतंकी वित्तपोषण मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के दो बेटों समेत अन्य आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए इन्हें खारिज किया जाता है।

आरोपियों ने वर्ष 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, यह मामला पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा हवाला चैनलों के जरिए जम्मू-कश्मीर में पैसे भेजने से जुड़ा है। एजेंसी का कहना है कि भारत में मौजूद कुछ लोगों के साथ आपराधिक साजिश रचकर इस पैसे का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया।

एनआईए के मुताबिक, सलाहुद्दीन के बेटे शाहिद यूसुफ को अक्तूबर 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर विदेश से हिजबुल के लिए फंड प्राप्त करने का आरोप है और उसके खिलाफ वर्ष 2018 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। वहीं, दूसरे बेटे सैयद अहमद शकील को एनआईए ने 30 अगस्त 2018 को श्रीनगर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था।