दिल्ली HC ने दिया सोमनाथ भारती को बड़ा झटका, खारिज की भाजपा प्रत्याशी की जीत के खिलाफ दायर याचिका

संक्षेप: उच्च न्यायालय के जस्टिस जसमीत सिंह ने फैसला देते हुए कहा कि सोमनाथ भारती अपनी याचिका में उस जरूरी पार्टी को शामिल करने में विफल रहे, जिसके खिलाफ उन्होंने भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए थे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में मालवीय नगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय की चुनावी जीत को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका में उपाध्याय को ही पार्टी नहीं बनाया गया और यह एक ऐसी बड़ी कानूनी कमी थी, जिसके कारण अदालत ने इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। दरअसल इस सीट से तीन बार के विधायक भारती को हराकर ही उपाध्याय ने यह सीट जीती थी।

अदालत ने कहा- इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी जस्टिस जसमीत सिंह ने फैसला देते हुए कहा कि भारती अपनी याचिका में उस जरूरी पार्टी को शामिल करने में विफल रहे, जिसके खिलाफ उन्होंने भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए थे। अदालत ने कहा कि यह एक ऐसी चूक है जिसके कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (ROPA), 1951 के तहत याचिका को अनिवार्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए। अपनी याचिका में भारती ने भाजपा प्रत्याशी पर कई भ्रष्ट आचरणों का आरोप लगाया था, जिसमें मतदाताओं को अनुचित तरीके से लुभाना, मतदाता सूची में हेरफेर करना, चुनाव खर्च का खुलासा न करना और कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर के साथ मिलीभगत करने जैसे आरोप शामिल थे। एक मुख्य आरोप यह भी था कि भारती के खिलाफ वोटों को बांटने के लिए उपाध्याय ने कथित तौर पर कोचर के अभियान को फंड दिया था, जो अधिनियम की धारा 123 के तहत रिश्वत और अनुचित प्रभाव के बराबर था।

उपाध्याय के वकील बोले- हमें तो पार्टी ही नहीं बनाया सुनवाई के दौरान उपाध्याय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए तर्क दिया कि चूंकि भारती ने कोचर के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए थे, इसलिए ROPA की धारा 82(b) के तहत उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करना अनिवार्य था। उन्होंने तर्क दिया कि इसका पालन न करने पर कोर्ट के पास धारा 86(1) के तहत याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारती का बाद में कोचर को पार्टी बनाने या 45 दिन की कानूनी समय सीमा खत्म होने के बाद आरोपों को हटाने का आवेदन इस कमी को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव कानून एक सख्त और अपने आप में पूरा कोड है।

45 दिन तक भूल सुधार करने का मौका भी था आपत्ति को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिकाएं विशेष कार्यवाही होती हैं जो सीधे लोगों के जनादेश पर असर डालती हैं और इसलिए कानूनी ज़रूरतों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने पाया कि याचिका के पैराग्राफ 14 में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से कांग्रेस उम्मीदवार को कथित भ्रष्ट आचरण में सक्रिय भागीदारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और एक बार जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, तो उस पक्ष को पार्टी बनाना अनिवार्य हो जाता है, भले ही आरोप आखिरकार ट्रायल में साबित हो या न हो।

अदालत ने कहा कि निर्धारित 45 दिनों के भीतर ऐसा न करना एक ऐसी गलती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह मानते हुए कि यह चूक याचिका की वैधता की जड़ पर ही हमला करती है, हाई कोर्ट ने संबंधित आवेदन के साथ चुनाव याचिका को खारिज कर दिया।