धोखाधड़ी मामले में HC ने खारिज की आरोपी की 5वीं अग्रिम जमानत याचिका, एक बात पर जताई गंभीर चिंता

हाई कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर यह मानते हुए याचिका को एकबार फिर इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि पहले की याचिकाओं के खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने संपत्ति धोखाधड़ी के एक मामले में एक अभियुक्त को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, साथ ही इस मामले में अधीनस्थ अदालतों की न्यायिक अनुशासनहीनता और अनुपयुक्तता पर गंभीर चिंता जताई। निचली अदालतों पर उच्च न्यायालय का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि आरोपी शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका बार-बार यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होने के बाद भी अधीनस्थ कोर्ट ने उसे गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह तक कहा कि जमानत अदालतें वसूली मंच नहीं हैं और भुगतान किसी अभियुक्त को आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

जस्टिस गिरीश कठपालिया ने इस मामले में आरोपी की पांचवीं अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि एक मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद भी याचिकाओं पर विचार किया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

अदालत ने कहा कि इस तरह के उनके इस आचरण ने पद के अनुसार न्यायिक अनुशासन को कमजोर किया है। न्यायाधीश ने कहा, 'यह न्यायिक अनुशासनहीनता का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है, और आदेश की प्रतियां संबंधित दो न्यायिक अधिकारियों की निरीक्षण समितियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए महापंजीयक को और जरूरी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी भेजी जाएं।

अदालत ने आगे कहा कि अभियुक्त और उसके वकील ने पिछली याचिकाएं खारिज होने से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया, जिससे अधीनस्थ अदालतें गुमराह हुईं। इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी की भूमिका पर भी चिंता व्यक्त की, जो निचली अदालतों में जमानत याचिकाओं के खारिज होने की जानकारी देने में विफल रहे।