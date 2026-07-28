आज दिल्ली पुलिस कटघरे में है तो क्या FIR दर्ज करना बंद कर दें? HC की दो-टूक
दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर महिला को थप्पड़ मारने के आरोपी एक अधिकारी को जांच से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दो-टूक कहा है कि केवल आरोपों के आधार पर निष्पक्षता पर संदेह करके अधिकारी को जांच से नहीं हटाया जा सकता है।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी महत्वपूर्ण लाइन खींचते हुए एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों के चलते विवादों में आए उत्तर-पूर्व जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा की निगरानी में अदालत के निर्देश पर चल रही एक पुराने मामले की जांच से उन्हें हटाने की मांग की गई थी।
केवल आरोप के आधार पर दोषी मानना गलत
जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान दो-टूक कहा कि यदि संबंधित अधिकारी ने कोई गलत काम किया है, तो उसे कानून के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए उसके जिम्मे से जांच नहीं हटाई जा सकती। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सभी को निष्पक्ष रहना होगा।
संस्थानों की साख को कमजोर करना बंद करें
संस्थानों की साख को कमजोर करना बंद कीजिए। यदि उस अधिकारी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी निगरानी से पूरा काम ही वापस ले लिया जाए।
याचिका में क्या दलील?
याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने की घटना के बाद याचिकाकर्ता के मन में जांच की निष्पक्षता को लेकर उचित आशंका पैदा हो गई है क्योंकि वह स्वयं भी पुलिस ज्यादती की कथित पीड़िता हैं।
जांच की निष्पक्षता पर संदेह
याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच लंबित रहने के दौरान जंतर-मंतर प्रदर्शन में महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने की खबरें सामने आईं। बाद में अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। ऐसे में जांच की निष्पक्षता पर उचित संदेह पैदा हो गया है।
क्या दिल्ली पुलिस केस दर्ज करना बंद कर दे?
इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि क्या आज पूरी दिल्ली पुलिस कटघरे में है तो वह FIR दर्ज करना भी बंद कर दे? सुनवाई की शुरुआत में केन्द्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।
याचिका खारिज
याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बयान को देखते हुए मौजूदा याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। इसे खारिज किया जाता है।
पूरा मामला
यह याचिका उस पहले मामले से जुड़ी है, जिसमें आरोप लगाया गया कि 24-25 मार्च 2025 की दरम्यानी रात याचिकाकर्ता को जाफराबाद थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश दिए थे। इस बीच जंतर-मंतर पर थप्पड़ वाली घटना हुई। इसी के चलते जांच की निगरानी बदलने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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