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आज दिल्ली पुलिस कटघरे में है तो क्या FIR दर्ज करना बंद कर दें? HC की दो-टूक

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर महिला को थप्पड़ मारने के आरोपी एक अधिकारी को जांच से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने दो-टूक कहा है कि केवल आरोपों के आधार पर निष्पक्षता पर संदेह करके अधिकारी को जांच से नहीं हटाया जा सकता है।

delhi high court
दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर विवाद से कनेक्शन हवाला देने की एक दलील को खारिज कर दिया है। क्या है पूरा मामला?

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी महत्वपूर्ण लाइन खींचते हुए एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों के चलते विवादों में आए उत्तर-पूर्व जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा की निगरानी में अदालत के निर्देश पर चल रही एक पुराने मामले की जांच से उन्हें हटाने की मांग की गई थी।

केवल आरोप के आधार पर दोषी मानना गलत

जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान दो-टूक कहा कि यदि संबंधित अधिकारी ने कोई गलत काम किया है, तो उसे कानून के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए उसके जिम्मे से जांच नहीं हटाई जा सकती। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सभी को निष्पक्ष रहना होगा।

संस्थानों की साख को कमजोर करना बंद करें

संस्थानों की साख को कमजोर करना बंद कीजिए। यदि उस अधिकारी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी निगरानी से पूरा काम ही वापस ले लिया जाए।

याचिका में क्या दलील?

याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने की घटना के बाद याचिकाकर्ता के मन में जांच की निष्पक्षता को लेकर उचित आशंका पैदा हो गई है क्योंकि वह स्वयं भी पुलिस ज्यादती की कथित पीड़िता हैं।

जांच की निष्पक्षता पर संदेह

याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच लंबित रहने के दौरान जंतर-मंतर प्रदर्शन में महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने की खबरें सामने आईं। बाद में अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। ऐसे में जांच की निष्पक्षता पर उचित संदेह पैदा हो गया है।

क्या दिल्ली पुलिस केस दर्ज करना बंद कर दे?

इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि क्या आज पूरी दिल्ली पुलिस कटघरे में है तो वह FIR दर्ज करना भी बंद कर दे? सुनवाई की शुरुआत में केन्द्र सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।

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याचिका खारिज

याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बयान को देखते हुए मौजूदा याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। इसे खारिज किया जाता है।

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पूरा मामला

यह याचिका उस पहले मामले से जुड़ी है, जिसमें आरोप लगाया गया कि 24-25 मार्च 2025 की दरम्यानी रात याचिकाकर्ता को जाफराबाद थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। उस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस जांच के आदेश दिए थे। इस बीच जंतर-मंतर पर थप्पड़ वाली घटना हुई। इसी के चलते जांच की निगरानी बदलने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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