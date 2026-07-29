दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग, HC ने क्यों खारिज कर दी याचिका
याचिका में दावा किया गया था कि कालिंदी कुंज, बाटला हाउस, शाहीन बाग, श्रम विहार, तैमूर नगर और मजनूं का टीला जैसे इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के अवैध प्रवासी रहते हैं और स्थानीय लोग भी उन्हें शरण देते हैं।
निखिल पाठक
दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कई इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या समुदाय के लोगों के रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें वापस अपने देश भेजने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अस्पष्ट और बिना सबूत के लगाए गए आरोपों के आधार पर कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।
याचिका में कालिंदी कुंज, बाटला हाउस, शाहीन बाग, श्रम विहार, तैमूर नगर और मजनूं का टीला जैसे इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के कथित अवैध प्रवासियों के रहने का दावा किया गया था। साथ ही स्थानीय लोगों पर उन्हें शरण देने के आरोप भी लगाए गए थे।
जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने एमए बर्नी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं की गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के मामलों में बिना आधार के जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई
पुलिस की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि इस संबंध में संबंधित थाने में कभी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। स्थानीय जांच में भी ऐसे किसी अवैध प्रवासी के रहने की पुष्टि नहीं हुई। याचिकाकर्ता किसी भी व्यक्ति का नाम या विवरण देने में भी असफल रहा।
सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला
अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों में कार्रवाई तय प्रक्रिया और ठोस सबूतों के आधार पर ही हो सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन का अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।
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अदिति शर्मा
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