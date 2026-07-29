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दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग, HC ने क्यों खारिज कर दी याचिका

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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याचिका में दावा किया गया था कि कालिंदी कुंज, बाटला हाउस, शाहीन बाग, श्रम विहार, तैमूर नगर और मजनूं का टीला जैसे इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के अवैध प्रवासी रहते हैं और स्थानीय लोग भी उन्हें शरण देते हैं। 

Delhi HC
Delhi High Court

निखिल पाठक

दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कई इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या समुदाय के लोगों के रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें वापस अपने देश भेजने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अस्पष्ट और बिना सबूत के लगाए गए आरोपों के आधार पर कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।

याचिका में कालिंदी कुंज, बाटला हाउस, शाहीन बाग, श्रम विहार, तैमूर नगर और मजनूं का टीला जैसे इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के कथित अवैध प्रवासियों के रहने का दावा किया गया था। साथ ही स्थानीय लोगों पर उन्हें शरण देने के आरोप भी लगाए गए थे।

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने एमए बर्नी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं की गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के मामलों में बिना आधार के जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।

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औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई

पुलिस की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि इस संबंध में संबंधित थाने में कभी कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। स्थानीय जांच में भी ऐसे किसी अवैध प्रवासी के रहने की पुष्टि नहीं हुई। याचिकाकर्ता किसी भी व्यक्ति का नाम या विवरण देने में भी असफल रहा।

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सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला

अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों में कार्रवाई तय प्रक्रिया और ठोस सबूतों के आधार पर ही हो सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों की पहचान और निर्वासन का अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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