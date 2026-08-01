Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यौन शोषण के आरोप वाली सभी पोस्ट हटाई जाएं; किस नेशनल प्लेयर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

By Sourabh Jain
एएनआई
Follow us on Google News
share

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वह तुरंत उन सभी कथित मानहानिकारक इंस्टाग्राम पोस्ट, रील, स्टोरी हाइलाइट्स, कैप्शन, कमेंट और अन्य संबंधित कंटेंट को हटा दें, जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट या उनके द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी अन्य अकाउंट पर पब्लिश किए गए थे।

Instagram posts against basketball player
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाली इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले में शुक्रवार को प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह को अंतरिम राहत दे दी और दूसरे पक्ष से उन सभी मानहानिकारक इंस्टाग्राम पोस्ट, रील, स्टोरी हाइलाइट्स, कैप्शन, कमेंट और अन्य संबंधित कंटेंट को तुरंत हटा देने को कहा, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट या उनके द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी अन्य अकाउंट पर पब्लिश किए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि उसका यह निर्देश उन कंटेंट पर लागू होता है जिनमें वादी पर यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार या इसी तरह के व्यवहार का झूठा आरोप लगाया गया हो।

सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने सिंगापुर में रहने वाली महिला (प्रतिवादी नंबर 1) से याचिकाकर्ता के खिलाफ शेयर किए अपमानजनक कंटेंट को हटाने को कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी कंटेंट हटाने में विफल रहती हैं, तो कुशल सिंह इंस्टाग्राम/मेटा (प्रतिवादी नंबर 2) से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

ये भी पढ़ें:BJP की 'बाबर की विरासत' वाली पोस्ट पर छात्रा का जवाब हुआ वायरल, PPT से बताई खामी

राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के सदस्य ने दायर की याचिका

हाई कोर्ट में यह याचिका सीनियर भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के सदस्य हैं और प्रोफेशनल भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह की ओर से दायर की गई है। वह FIBA ​​U16 एशियाई चैंपियनशिप 2022 सहित कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

खिलाड़ी ने कहा- एक महीने से चल रहा मेरे खिलाफ अभियान

अपनी याचिका में कुशल ने आरोप लगाया कि सिंगापुर में रहने वाली एक महिला (प्रतिवादी नंबर 1) जुलाई 2026 से इंस्टाग्राम पर उनके खिलाफ एक अभियान चला रही है और मेरे खिलाफ लगातार झूठे और मानहानिकारक आरोपों वाली कई पोस्ट, रील और स्टोरीज पब्लिश कर रही है। वादी का दावा है कि इन पोस्ट को हजारों बार देखा गया और इससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।

ये भी पढ़ें:भगवा कपड़े पहन सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में किया 'नाटक',थाने तक पहुंची बात

वादी ने कहा- सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे

वादी ने बताया कि इन पोस्ट्स में उन पर यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और नाबालिगों को अपने जाल में फंसाने का झूठा आरोप लगाते हुए उनकी छवि को धूमिल किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और कंटेंट स्पष्ट रूप से मानहानिकारक है। वकील ने बताया कि नेशनल प्लेयर के खिलाफ यह अभियान लगातार चल रहा था, जिसमें वादी की छवि खराब करने के लिए नियमित रूप से नई रील और स्टोरीज अपलोड की जा रही थीं।

बदनाम करने के लिए बास्केटबॉल एजेंसियों को टैग करने को कहा

वकील ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि कुशल के खिलाफ यह अभियान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवादी ने अपने फॉलोअर्स को बास्केटबॉल एजेंसियों को टैग करने के लिए कहा, ताकि आरोप व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकें और वादी की प्रोफेशनल प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाया सकें। इस दौरान वादी ने ऐसी कई इंस्टाग्राम रील URL और स्टोरी मीडिया ID को भी अदालत को बताया जिनमें कथित मानहानिकारक कंटेंट था।

ये भी पढ़ें:रिस्क मेरा व रील तुम्हारी, ये कैसी पार्टनरशिप; राज्यसभा में जमकर गरजे राघव चड्ढा

17 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने और इस बारे में पेश की गई सामग्री पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश जारी किया जिसमें आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक विवादित कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 सितंबर, 2026 को संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।