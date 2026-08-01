यौन शोषण के आरोप वाली सभी पोस्ट हटाई जाएं; किस नेशनल प्लेयर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वह तुरंत उन सभी कथित मानहानिकारक इंस्टाग्राम पोस्ट, रील, स्टोरी हाइलाइट्स, कैप्शन, कमेंट और अन्य संबंधित कंटेंट को हटा दें, जो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट या उनके द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी अन्य अकाउंट पर पब्लिश किए गए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले में शुक्रवार को प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह को अंतरिम राहत दे दी और दूसरे पक्ष से उन सभी मानहानिकारक इंस्टाग्राम पोस्ट, रील, स्टोरी हाइलाइट्स, कैप्शन, कमेंट और अन्य संबंधित कंटेंट को तुरंत हटा देने को कहा, जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट या उनके द्वारा संचालित या नियंत्रित किसी अन्य अकाउंट पर पब्लिश किए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि उसका यह निर्देश उन कंटेंट पर लागू होता है जिनमें वादी पर यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार या इसी तरह के व्यवहार का झूठा आरोप लगाया गया हो।
सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने सिंगापुर में रहने वाली महिला (प्रतिवादी नंबर 1) से याचिकाकर्ता के खिलाफ शेयर किए अपमानजनक कंटेंट को हटाने को कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रतिवादी कंटेंट हटाने में विफल रहती हैं, तो कुशल सिंह इंस्टाग्राम/मेटा (प्रतिवादी नंबर 2) से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के सदस्य ने दायर की याचिका
हाई कोर्ट में यह याचिका सीनियर भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के सदस्य हैं और प्रोफेशनल भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी कुशल सिंह की ओर से दायर की गई है। वह FIBA U16 एशियाई चैंपियनशिप 2022 सहित कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
खिलाड़ी ने कहा- एक महीने से चल रहा मेरे खिलाफ अभियान
अपनी याचिका में कुशल ने आरोप लगाया कि सिंगापुर में रहने वाली एक महिला (प्रतिवादी नंबर 1) जुलाई 2026 से इंस्टाग्राम पर उनके खिलाफ एक अभियान चला रही है और मेरे खिलाफ लगातार झूठे और मानहानिकारक आरोपों वाली कई पोस्ट, रील और स्टोरीज पब्लिश कर रही है। वादी का दावा है कि इन पोस्ट को हजारों बार देखा गया और इससे उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा।
वादी ने कहा- सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे सभी आरोप झूठे
वादी ने बताया कि इन पोस्ट्स में उन पर यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और नाबालिगों को अपने जाल में फंसाने का झूठा आरोप लगाते हुए उनकी छवि को धूमिल किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और कंटेंट स्पष्ट रूप से मानहानिकारक है। वकील ने बताया कि नेशनल प्लेयर के खिलाफ यह अभियान लगातार चल रहा था, जिसमें वादी की छवि खराब करने के लिए नियमित रूप से नई रील और स्टोरीज अपलोड की जा रही थीं।
बदनाम करने के लिए बास्केटबॉल एजेंसियों को टैग करने को कहा
वकील ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि कुशल के खिलाफ यह अभियान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवादी ने अपने फॉलोअर्स को बास्केटबॉल एजेंसियों को टैग करने के लिए कहा, ताकि आरोप व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकें और वादी की प्रोफेशनल प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाया सकें। इस दौरान वादी ने ऐसी कई इंस्टाग्राम रील URL और स्टोरी मीडिया ID को भी अदालत को बताया जिनमें कथित मानहानिकारक कंटेंट था।
17 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने और इस बारे में पेश की गई सामग्री पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश जारी किया जिसमें आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक विवादित कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 सितंबर, 2026 को संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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