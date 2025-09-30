दिल्ली की इन सड़कों पर रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, HC के निर्देश पर पुलिस लेगी एक्शन

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि आगे इस तरह के उल्लंघनों को होने से रोकने के लिए अदालत द्वारा चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त यातायात अधिकारी तैनात किए जाएं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को यातायात नियमों का व्यापक उल्लंघन करने वालों और विशेष रूप से सड़क की विपरीत दिशा में वाहन चलाने वाले लोगों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस से पंचशील एन्क्लेव के पास प्रमुख मार्गों पर तुरंत पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मियों को तैनात करने का निर्देश भी दिया। अदालत ने यह निर्देश रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसके जरिए उसने जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग और सिरी फोर्ट रोड के चौराहे पर वाहन चालकों द्वारा भारी संख्या में गलत दिशा में वाहन चलाने की ओर कोर्ट का ध्यान दिलवाया था। जिस पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने यह निर्देश दिल्ली पुलिस को जारी किए।

अपनी याचिका में RWA ने अदालत को बताया कि इस बारे में दक्षिण क्षेत्र के DCP (यातायात) को बार-बार शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई प्रभावी एक्शन नहीं लिया है, ऐसे में किसी दिन कभी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस तरह के उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी हस्तक्षेप करते हुए एक व्यापक नीति बनवाने की मांग की।

इस याचिका में विशेष रूप से जोसिप ब्रोज रोड और सिरी फोर्ट रोड चौराहे पर छह ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ-साथ अरुण जेटली पार्क, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और पंचशील एन्क्लेव गेट नंबर 3 के पास अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती का अनुरोध किया गया। साथ ही इस याचिका में गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण होने वाली आमने-सामने की टक्करों को रोकने के लिए सेंट्रल चैनल के किनारे पेड़ या अवरोधक लगाने का भी सुझाव दिया गया है।