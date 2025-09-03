मैं अमित शाह का भतीजा हूं, ठेका दिलवा दूंगा; करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले को हाई कोर्ट ने दिया झटका

आरोपी के साथ शिकायतकर्ता का परिचय जालंधर जिमखाना क्लब में एक पारिवारिक मित्र के जरिए हुआ था, जब आरोपी नैय्यर ने खुद को अमित शाह का भतीजा अजय शाह बताते हुए शिकायतकर्ता को सरकारी ठेके का टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था।

खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताते हुए एक कारोबारी से 3.9 करोड़ रुपए ठगने वाले आरोपी को दिल्ली हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी शख्स अजय कुमार नैय्यर पर लगे आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए जस्टिस गिरीश कठपालिया की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए शिकायतकर्ता को राष्ट्रपति भवन के नवीनीकरण के लिए चमड़ा सप्लाई करने का लालच दिया था और इस हेतु उसे केंद्र सरकार से 90 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था।

इस बारे में सोमवार 1 सितम्बर को जारी आदेश में अदालत ने कहा, 'आरोपी व आवेदक (नैयर) के खिलाफ लगे आरोपों की प्रकृति और व्यापकता काफी ज्यादा है, साथ ही अभियोजन पक्ष IPC की धारा 467/471/120बी के तहत ऐसे आरोपों को भी जोड़ने पर विचार कर रहा है, जिसमें आजीवन कारावास का दंड देने का प्रावधान है, ऐसे में इस स्तर पर मुझे आरोपी को जमानत देने के लिए यह बिल्कुल भी उपयुक्त मामला नहीं लगता।'

पारिवारिक मित्र के जरिए हुई थी आरोपी से मुलाकात प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के साथ शिकायतकर्ता का परिचय जालंधर जिमखाना क्लब में एक पारिवारिक मित्र के जरिए हुआ था, जब आरोपी नैय्यर ने खुद को अमित शाह का भतीजा अजय शाह बताते हुए शिकायतकर्ता को सरकारी ठेके का टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था। इस शुरुआती जान-पहचान के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को पूरी तरह झांसे में ले लिया और उसकी कंपनी के नाम पर बना 90 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिखाते हुए प्रोसेसिंग फीस के रूप में उससे 2.5 करोड़ रुपए मांगे।

आरोपी के दिए गारंटी वाले चेक भी फर्जी निकले इसके बाद आरोपी के साथ हुई कई दौर की बैठकों के बाद पीड़ित कारोबारी ने अलग-अलग मौकों पर नकद और RTGS (ऑनलाइन भुगतान) के माध्यम से आरोपी को 3.90 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। बदले में आरोपी ने बतौर गारंटी पीड़ित कारोबारी को कुछ चेक भी दिए, जो कि बाद में फर्जी निकल गए।

शिकायतकर्ता को यूं हुआ आरोपी पर शक रकम मिलने के बाद आरोपी नैय्यर ने एक नया पैंतरा अपनाते हुए पीड़ित कारोबारी को 127 करोड़ रुपए के एक और डिमांड ड्राफ्ट की एक नई तस्वीर दिखाते हुए कहा कि टेंडर की कीमत 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 127 करोड़ रुपए कर दी गई है। तब जाकर शिकायतकर्ता को खुद को ठगे जाने का अहसास हुआ और उसने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद दिसंबर 2021 में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नैय्यर ने इस आधार पर जमानत मांगी कि आरोप बाद में तय किए जाएंगे और मुकदमे को पूरा होने में लंबा समय लगेगा।

पीड़ित के वकील ने कहा हम नए आरोप जोड़ने पर सोच रहे उधर आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने बताया कि वह आरोपों में संशोधन करने और चार्जशीट में नए आरोप जोड़ने पर विचार कर रहा है, जिनमें आपराधिक षड्यंत्र और शिकायतकर्ता को जमानत के तौर पर दिए गए जाली चेकों के इस्तेमाल से संबंधित आरोप शामिल हैं, जिनमें आजीवन कारावास का दंड देने का भी प्रावधान है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि इसलिए आरोपी की तरफ से जमानत के लिए दिया गया चार साल तक हिरासत में रहने का आधार महत्वहीन हो जाता है।