एशियन गेम्स ट्रायल्स में नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट, दिल्ली HC ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
विनेश फोगाट को 2026 एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब वह 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी।
विनेश फोगाट को 2026 एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब वह 30 और 31 मई को होने वाले ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि विनेश पहले ही घरेलू प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित की जा चुकी हैं। ऐसे में दूसरी तरफ की दलील सुने बिना उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
दरअसल, विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की एशियन गेम्स चयन नीति और 9 मई को जारी नोटिस को चुनौती दी थी। WFI ने उन्हें 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने से रोक दिया है। इसमें नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट भी शामिल है।
इन खिलाड़ियों को किया जा रहा शामिल
WFI की 25 फरवरी की नीति और 6 मई के सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ वही खिलाड़ी एशियन गेम्स चयन ट्रायल्स में हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने 2025 सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, 2026 सीनियर फेडरेशन कप, अंडर-20 नेशनल चैंपियनशिप या अंडर-23 नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता हो। फेडरेशन ने साफ कहा था कि पुराने प्रदर्शन को आधार नहीं माना जाएगा।
WFI ने विनेश पर लगाए ये आरोप
9 मई को जारी नोटिस में WFI ने विनेश पर अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। फेडरेशन का कहना है कि रिटायरमेंट से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए जरूरी छह महीने की नोटिस अवधि उन्होंने पूरी नहीं की।
विनेश की तरफ से क्या दलील दी गई
विनेश की ओर से वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें अप्रैल में गोंडा में आयोजित सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई थी, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले नोटिस देकर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट खुद को साबित करने का उनका एकमात्र मौका था।
कोर्ट ने हालांकि विनेश को 9 मई के नोटिस का विस्तृत जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही WFI को अगली सुनवाई से पहले अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
विनेश ने भी लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप
आपको बताते चलें कि विनेश फोगाट उन छह महिला पहलवानों में शामिल रही हैं, जिन्होंने पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। वह साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ 2023 में जंतर-मंतर पर हुए पहलवानों के आंदोलन का प्रमुख चेहरा भी रही थीं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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