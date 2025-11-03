Hindustan Hindi News
औद्योगिक क्षेत्रों में नाली, सीवेज नहीं; चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली HC ने किया तलब

Mon, 3 Nov 2025 02:59 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र अभी भी सीवेज लाइनों नालियों जैसी बुनियादी ढांचे के बिना काम कर रहे हैं। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने राजधानी में औद्योगिक पुनर्विकास और प्रदूषण प्रबंधन से संबंधित एक स्वप्रेरणा (suo motu) मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। कोर्ट ने गौर किया कि अगस्त 2023 में इन औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए कैबिनेट की ओर से फैसला लिए जाने के बावजूद, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करने की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) बिपुल पाठक, DSIIDC के प्रबंध निदेशक नाज़ुक कुमार, MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार और DPCC सचिव संदीप मिश्रा को पेश होने का निर्देश दिया है। इन सभी अधिकारियों को 10 नवंबर तक एक संयुक्त बैठक आयोजित करने और यह स्थिति कैसे सुधारी जाएगी, इसके लिए 15 नवंबर तक एक कार्य योजना (action plan) कोर्ट में जमा करने को कहा गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि इन क्षेत्रों में उद्योग पहले से ही किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना काम कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि इससे भूजल दूषित हो सकता है और बिना ट्रीट किया हुआ पानी यमुना नदी में छोड़ा जा सकता है। खंडपीठ ने कहा, "यह एक बेहद चिंताजनक स्थिति है।" कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि तीन सलाहकार एजेंसियों मेसर्स क्रिएटिव सर्किल, मेसर्स सैब्स आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, और मेसर्स स्क्वायर डिजाइन्स के प्रतिनिधि भी 22 नवंबर, 2025 को अगली सुनवाई में मौजूद रहें ताकि वे पुनर्विकास सर्वेक्षणों की स्थिति समझा सकें।

खंडपीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बार-बार निर्देश दिए जाने और अंतर-विभागीय बैठकें होने के बावजूद कोई भी एजेंसी इन औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह दिल्ली के नागरिक और औद्योगिक अधिकारियों के बीच शासन और समन्वय में एक गंभीर चूक है।

