Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC asks private hospital to treat critically ill child in EWS category

EWS कटेगरी के तहत बच्चे का इलाज करे निजी अस्पताल, अखबार की रिपोर्ट पर दिल्ली HC का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने अखबार की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक निजी अस्पताल को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने 12 साल के एक लड़के को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत इलाज करने का निर्देश दिया है। लड़का एक इमारत से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस वेंटिलेटर बेड की सख्त जरूरत थी।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 08:28 PM
हाई कोर्ट ने कहा कि लड़के के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्हें राजधानी के किसी भी सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर बेड खोजने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद नाबालिग को निजी अस्पताल ले जाया गया।

अदालत ने एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में कहा गया था कि 12 साल का ऋषभ सिंह परिहार 19 अगस्त को अपनी इमारत की पहली मंजिल से गिर गया था। उसे रोहिणी स्थित श्री अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने बच्चे के चाचा से फोन पर बात की। शुरुआत में कोर्ट लड़के को सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही थी। हालांकि, बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए कोर्ट ने उसे वर्तमान अस्पताल में ही इलाज कराने का फैसला किया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक अस्पताल पैसे की मांग नहीं करेगा और बच्चे का उचित इलाज जारी रखेगा। पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक बच्चे को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में माना जाएगा और बच्चे के माता-पिता से कोई भुगतान नहीं मांगा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल को नोटिस जारी किया जाए। अगली तारीख पर अस्पताल अपना पक्ष रख सकता है। यह आदेश अस्पताल प्रमुख को सूचित किया जाए।

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के कार्यान्वयन से संबंधित एक अन्य मामले में कोर्ट द्वारा न्यायमित्र नियुक्त किए गए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अस्पतालों के मामले में मानदंड बढ़ाए जाने चाहिए। अधिकांश निजी अस्पतालों ने इस श्रेणी में चिकित्सा सुविधा का समुचित विस्तार नहीं किया है।

समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के कुछ दिनों बाद बच्चे ने तेज सिरदर्द, नाक से खून बहने और उल्टी की शिकायत की और उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार ने अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन दो बार मना कर दिया गया और उन्हें जीबी पंत या सफदरजंग जैसे अस्पतालों में जाने के लिए कहा गया।

बच्चे के पिता बढ़ते इलाज के बिल और सरकारी अस्पतालों में मदद के अभाव के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि वह कुछ हजार रुपए महीने कमाते हैं। उधार लेकर अपने बेटे के इलाज पर पहले ही 2 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं।

हाल ही में, दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्रेट्री ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि एचएमआईएस पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता शुरू हो जाएगी।