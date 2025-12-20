आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, बीएस-IV वाहनों के प्रवेश पर रोक से जुड़ी याचिका पर दिल्ली HC
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड बीएस IV वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार 17 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर ऐसे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के बाहर रजिस्टर्ड बीएस IV वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार 17 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर ऐसे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित इसी तरह के मुद्दों पर विस्तृत आदेश पारित किए हैं। इस याचिकाकर्ता को भी सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका दायर करनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि इसे वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक कार्यवाही में वायु गुणवत्ता संबंधी प्रदूषण के समान मुद्दों के संबंध में विस्तृत आदेश पारित किए गए हैं।
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि यह भी पता चला है कि इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष दायर इसी तरह की एक याचिका के संदर्भ में भी यही राय व्यक्त की गई थी। चूंकि दिल्ली में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता की याचिका को उन कार्यवाही में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए।
जस्टिस दत्ता ने कहा कि पहले के फैसले के अनुरूप याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया जाता है। शीर्ष अदालत पहले से ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है।
हाई कोर्ट नोएडा निवासी सोनिका घोष की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस IV उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले निजी वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि ग्रेप IV के कार्यान्वयन को अधिकारियों द्वारा उचित सावधानी पर विचार किए बिना ही अधिसूचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आदेशों में दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन निजी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है, जिन्हें गैर-बीएस-VI श्रेणी में रखा गया है।
याचिका में आगे कहा गया है कि इसमें वाहन जब्त करने और मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जैसे दंडात्मक उपाय भी शामिल हैं। याचिका में बीएस-IV वाहनों के संबंध में प्रतिबंध के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से अधिकारियों को रोकने और उन पर रोक लगाने की मांग की गई है।