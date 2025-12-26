एयर प्यूरीफायर पर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत GST क्यों नहीं किया जाना चाहिए, HC का केंद्र से सवाल

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को कम क्यों नहीं किया जा सकता। इनकी कीमत 10-12000 से शुरू होकर 60000 रुपए तक जाती है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को कम क्यों नहीं किया जा सकता। इनकी कीमत 10-12000 से शुरू होकर 60000 रुपए तक जाती है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है।

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आम आदमी के लिए एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को कम क्यों नहीं किया जा सकता, ताकि यह उनकी पहुंच से बाहर न हो। याचिका में केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर को 'चिकित्सा उपकरण' की श्रेणी में रखने और इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह अब दिल्ली का एकतरफा टैक्स नहीं कोर्ट का यह सवाल केंद्र सरकार के वकील द्वारा दिए गए इस बयान के बाद आया कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है और यह अब दिल्ली का एकतरफा टैक्स नहीं है। यह पूरे भारत में लागू एक संघीय टैक्स है। इसलिए सभी 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति जरूरी है और इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री भी सदस्य होते हैं।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन ने कहा कि इसके लिए मतदान शारीरिक रूप से होना चाहिए। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में एक विस्तृत प्रतिवाद दाखिल करेगी। पीठ ने केंद्र सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की।

…ताकि आम आदमी की पहुंच में हो हालांकि, अदालत की चिंता यह थी कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आप जो भी तरीका अपनाना चाहें, अपना सकते हैं और कोई न कोई हल निकाल सकते हैं। इनकी कीमत 10-12000 रुपए से शुरू होकर 60000 रुपए तक जाती है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। क्यों न इसे एक उचित स्तर पर लाया जाए जो आम आदमी की पहुंच में हो? वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत कर लगता है।

इसे विलासिता की वस्तु नहीं माना जा सकता अधिवक्ता कपिल मदन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण से पैदा हुए 'गंभीर आपातकालीन स्थिति' को देखते हुए एयर प्यूरीफायर को विलासिता की वस्तु नहीं माना जा सकता। यह मुद्दा ऐसा है जिससे हर कोई चिंतित है। इस बात से सहमत होते हुए सहायक सरकारी वकील ने कहा कि बिल्कुल महोदय, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वित्त मंत्री सहित उच्च स्तरीय स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। गुरुवार को उनकी एक आपातकालीन बैठक हुई, लेकिन इस रिट याचिका को लेकर उन्हें कुछ चिंताएं हैं।

यह एक पूर्वाग्रह से ग्रसित याचिका सरकारी वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहता है कि इस याचिका को सचिवालय के माध्यम से जीएसटी परिषद के प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए तो कोर्ट आज ही आदेश पारित कर सकता है।यदि याचिकाकर्ता याचिका का विरोध करना चाहता है तो हम एक विस्तृत प्रतिवाद दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह एक पूर्वाग्रह से ग्रसित याचिका है और हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। दो प्रार्थनाओं का जीएसटी से कोई लेना-देना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय याचिका में पक्षकार नहीं है और इसके संबंध में प्रार्थना की गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें पक्षकार नहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोई एयर प्यूरीफायर के क्षेत्र में एकाधिकार चाहता है, हमें नहीं पता। हम वास्तव में इस बारे में चिंतित हैं। 12 दिसंबर 2025 को ही संसदीय स्थायी समिति ने जीएसटी के मामले की जांच करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें पक्षकार नहीं है। स्थायी समिति विधायिका के अधीन एक संवैधानिक अंग है और इसमें एक प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया को कैसे बाधित किया जा सकता है? उन्होंने कोर्ट से प्रतिवाद दाखिल करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया।

इस पर पीठ ने कहा कि आज अदालत बिना प्रतिवाद मंगवाए यह नहीं कह सकती कि वे गलत स्लैब में कर लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श की जरूरत है और इसे रोस्टर बेंच के समक्ष जाने दिया। कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित करने में क्या कठिनाई है, ताकि वे इस पर निर्णय ले सकें।

क्या वर्चुअल रूप से बैठक करना संभव है 24 दिसंबर को कोर्ट ने जीएसटी परिषद को जल्द से जल्द बैठक करने और एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने या खत्म करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। मामले को आज अदालत को यह बताने के लिए सूचीबद्ध किया गया था कि परिषद की बैठक कब हो सकती है और क्या शारीरिक रूप से बैठक न होने पर वर्चुअल रूप से बैठक करना संभव है।

इससे पहले, हाई कोर्ट ने इस आपातकालीन स्थिति में एयर प्यूरीफायरों पर टैक्स छूट देने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई कदम न उठाने पर नाराजगी व्यक्त की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर ध्यान दिया था कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत जारी फरवरी 2020 की अधिसूचना के अनुसार एयर प्यूरीफायर चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में आते हैं।