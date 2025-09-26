Delhi HC allows Priya Kapur to file asset details in sealed cover in Sunjay Kapur inheritance case प्रिया कपूर को मिली सीलबंद लिफाफे में संपत्ति की सूची दाखिल करने की अनुमति, HC ने लगाई एक शर्त, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi HC allows Priya Kapur to file asset details in sealed cover in Sunjay Kapur inheritance case

प्रिया कपूर को मिली सीलबंद लिफाफे में संपत्ति की सूची दाखिल करने की अनुमति, HC ने लगाई एक शर्त

फैसला सुनाते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को वसीयत की एक कॉपी दिवंगत संजय कपूर की मां रानी कपूर के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया कि वसीयत को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाएगा।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 05:02 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिवंगत कारोबारी संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव को अपने पति की संपत्ति की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दे दी। हालांकि इसके साथ ही अदालत ने एक शर्त लगाते हुए सभी पक्षों को इस जानकारी को गोपनीय बनाए रखने के लिए भी कहा। कोर्ट का यह निर्देश करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर और कियान राज कपूर द्वारा अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे को लेकर दायर किए गए मुकदमे में आया है।

सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों व संजय की मां रानी समेत मामले के सभी पक्षकारों के वकीलों ने अदालत को आश्वासन दिया कि वसीयत की सामग्री मीडिया में लीक नहीं की जाएगी। हालांकि करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील ने इस गोपनीयता को संपत्ति खत्म करने का बहाना बताते हुए इसका विरोध किया।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने प्रिया कपूर को वसीयत की एक कॉपी दिवंगत संजय कपूर की मां रानी कपूर के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि वसीयत की गोपनीयता और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखा जाएगा।

प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने अदालत से संवेदनशील दस्तावेजों को रखने के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने का आग्रह किया और कहा कि बंटवारे का मामला होने के बावजूद, इस मामले ने सभी लोगों को ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि, करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने इस दलील का विरोध किया और गोपनीयता की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने गोपनीयता को संपत्ति को बर्बाद करने का एक बहाना बताते हुए कहा, मेरा मुवक्किल एक उत्तराधिकारी है। हमें पता होना चाहिए कि क्या छोड़ा गया है।

सुनवाई के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'तर्कों पर विचार-विमर्श के बाद, यह सहमति बनी है कि चल और अचल संपत्तियों की सूची एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में दाखिल की जाएगी और इसे मामले के सभी पक्षों को सौंपा जाएगा। इसके बाद प्रिया कपूर के वकील नायर ने कहा कि न तो वह और न ही उनके मुवक्किल इस मामले से संबंधित कोई भी जानकारी प्रेस को देंगे और न ही लीक करेंगे। इसी तरह का आश्वासन वादी के वकील महेश जेठमलानी और प्रतिवादी संख्या 3 रानी कपूर के वकील ने भी अदालत को दिया है। आवेदन का निपटारा किया जाता है।'