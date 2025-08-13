Delhi has worst record in returning stolen mobiles Only 1.87% phones recovered दिल्ली में बस फोन चोरी होते हैं, मिलते नहीं! रिकवरी रेट 2% से भी कम; चौंका देंगे आंकड़े, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi has worst record in returning stolen mobiles Only 1.87% phones recovered

दिल्ली में बस फोन चोरी होते हैं, मिलते नहीं! रिकवरी रेट 2% से भी कम; चौंका देंगे आंकड़े

राजधानी दिल्ली का चोरी हुए फोन को रिकवर करने का रिकॉर्ड सबसे खराब है। दिल्ली में महज 1.87 फीसदी ही फोन वापस मिल पाते हैं। ये आंकड़े संचार साथी पोर्टल ने जारी किए हैं। वहीं इस मामले में सबसे आगे लक्षद्वीप है, जहां 100% रिकवरी रेट है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 11:00 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में बस फोन चोरी होते हैं, मिलते नहीं! रिकवरी रेट 2% से भी कम; चौंका देंगे आंकड़े

दिल्ली में चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी का आंकड़ा देश में सबसे खराब है। राष्ट्रीय औसत 24.5% की तुलना में दिल्ली में केवल 1.87% फोन ही वापस मिल पाए हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा संचार साथी पोर्टल के आंकड़ों से हुआ है।

दिल्ली में मोबाइल चोरी का हाल

संचार साथी वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में 8,22,694 फोन ब्लॉक किए गए। इनमें से 5,27,426 फोन को ट्रेस किया गया, लेकिन केवल 9,871 फोन ही बरामद हो पाए। यानी ट्रेस किए गए फोन का महज 1.87% ही वापस मिला। यह आंकड़ा दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।

दूसरे राज्यों का प्रदर्शन

दिल्ली के बाद पंजाब (10.98%), बिहार (12.45%), चंडीगढ़ (12.49%) और नगालैंड (12.81%) में भी बरामदगी की दर कम है, लेकिन ये दिल्ली से कई गुना बेहतर हैं। वहीं, लक्षद्वीप ने 100% बरामदगी का रिकॉर्ड बनाया, हालांकि वहां केवल 13 फोन ब्लॉक हुए, जिनमें से 5 ट्रेस हुए और सभी बरामद कर लिए गए। अंडमान और निकोबार (56.09%) और लद्दाख (51.46%) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। तेलंगाना ने सबसे ज्यादा 91,306 फोन बरामद किए, जो उसके ट्रेस किए गए 2,12,622 फोन का 42.8% है।

पुलिस की लापरवाही या सिस्टम की कमी?

संचार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दिल्ली के खराब प्रदर्शन का ठीकरा पुलिस की 'लापरवाह कार्यशैली' पर फोड़ा। उन्होंने कहा, "यह बहाना कि फोन ट्रेस नहीं हो सकते, अब नहीं चलता। संचार साथी पोर्टल फोन को ट्रेस कर सकता है, जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं। दूसरे राज्यों की पुलिस इस जानकारी पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन दिल्ली का 2% से भी कम रिकवरी रेट शर्मनाक है।"

राष्ट्रीय स्तर पर क्या है स्थिति?

18 जुलाई 2025 को संचार मंत्रालय ने X पर पोस्ट किया था कि देशभर में 5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इसके बाद तीन हफ्तों में 39,000 और फोन बरामद हुए, यानी हर मिनट एक फोन। अधिकारी ने बताया कि केवल 5-6 राज्य ही अच्छा काम कर रहे हैं, बाकियों को और मेहनत करनी होगी।

इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली में ब्लॉक और ट्रेस किए गए फोन की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, जो कुल का 22% है। फिर भी बरामदगी में इतना खराब प्रदर्शन चिंता का विषय है।