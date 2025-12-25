Hindustan Hindi News
250 CCTV, रूट मैपिंग; पकड़ा गया दिल्ली का चेन लुटेरा, छुपा रखा था कीमती सोना

आरोपी की आवाजाही की गुप्त सूचना मिलने पर हरि नगर के झील पार्क के पास जाल बिछाया गया। जब संदिग्ध स्कूटी से वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा करके उसे दबोच लिया।

Dec 25, 2025 04:52 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पांडे
दिल्ली में चेन लूटकर फरार हो जाने वाले शातिर बदमाश को हरि नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 8 सोने की चेन बरामद हुई हैं। इलाके में बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए हरि नगर थाने में एक विशेष टीम बनाई गई थी। 22 दिसंबर 2025 को, टीम ने 250 से अधिक सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगालने और रूट मैपिंग करने के बाद आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी पर पहले से कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं।

हरि नगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी की आवाजाही की गुप्त सूचना मिलने पर हरि नगर के झील पार्क के पास जाल बिछाया गया। जब संदिग्ध स्कूटी से वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा करके उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गौरव विज के रूप में हुई है, जो गणेश नगर, तिलक नगर, दिल्ली का रहने वाला है।

विभिन्न मामलों से जुड़ी लगभग 55 ग्राम वजन की 08 सोने की चेन और पिघला हुआ सोना बरामद किया गया है। अपराध में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी (नंबर प्लेट DL4SDK8528) और हेलमेट बरामद किया गया है। सोना काटने और उसे पिघलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार मिले हैं। इस गिरफ्तारी से पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग के कुल 8 मामले सुलझाने का दावा किया है। कुल 5 मामले (3 मामले धारा 304(2) BNS और 2 ई-एफआईआर धारा 303(2) BNS के तहत) और 2 मामले (धारा 304(2) BNS के तहत)।1 मामला (धारा 304(2) BNS के तहत) है।

