250 CCTV, रूट मैपिंग; पकड़ा गया दिल्ली का चेन लुटेरा, छुपा रखा था कीमती सोना

संक्षेप: आरोपी की आवाजाही की गुप्त सूचना मिलने पर हरि नगर के झील पार्क के पास जाल बिछाया गया। जब संदिग्ध स्कूटी से वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा करके उसे दबोच लिया।

दिल्ली में चेन लूटकर फरार हो जाने वाले शातिर बदमाश को हरि नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 8 सोने की चेन बरामद हुई हैं। इलाके में बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए हरि नगर थाने में एक विशेष टीम बनाई गई थी। 22 दिसंबर 2025 को, टीम ने 250 से अधिक सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगालने और रूट मैपिंग करने के बाद आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी पर पहले से कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं।

हरि नगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी की आवाजाही की गुप्त सूचना मिलने पर हरि नगर के झील पार्क के पास जाल बिछाया गया। जब संदिग्ध स्कूटी से वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा करके उसे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गौरव विज के रूप में हुई है, जो गणेश नगर, तिलक नगर, दिल्ली का रहने वाला है।