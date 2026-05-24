दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में मोड़; बेदखली आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी
दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र के फैसले के खिलाफ बड़ी कानूनी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। आदेश को कानूनी रूप से चुनौती दिए जाने की बातें सामने आई हैं।
केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को 5 जून तक पूरा परिसर खाली करने का नोटिस दिया है। इसके लिए रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक कारणों का हवाला दिया गया है। केंद्र के इस बेदखली के आदेश से क्लब के सदस्य हैरान और चिंतित हैं। इसे बचाने के लिए सदस्य कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसके विरोध में रविवार को सदस्यों ने एक बैठक की और सोमवार को अदालत में याचिका दायर करने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया।
ऐतिहासिक जिमखाना परिसर को बचाने के लिए क्लब के सदस्यों ने रविवार को हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। दिल्ली जिमखाना के लंबे समय से सदस्य रहे ब्रिगेडियर हरिंदर पाल बेदी (रिटायर) ने बताया कि सदस्यों की रविवार को बैठक हुई। सभी ने सोमवार को इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल करने के लिए एक लेटर पर दस्तखत किए।
ब्रिगेडियर हरिंदर पाल बेदी ने बताया कि क्लब के कई सदस्यों ने याचिका पर दस्तखत किए हैं। रात तक और सदस्यों के हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। केद्र सरकार का आदेश हैरान करने वाला है। एक सदी से दिल्ली के प्रभावशाली लोगों के मेल-जोल का केंद्र रहे दिल्ली जिमखाना क्लब के बंद होने की आशंका पैदा हो गई है।
साल 1972 से क्लब से जुड़े जनरल पीके सहगल (रिटायर) ने कहा कि सदस्यों ने आपसी सहमति से बेदखली आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती देने का फैसला किया है। वर्षों से भारत के कई पूर्व राष्ट्रपति, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, नेता और नौकरशाह दिल्ली जिमखाना के सदस्य रहे हैं। यह दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में से एक है।
किस बात का दिया हवाला?
बता दें कि केंद्र सरकार ने ‘डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा’ का हवाला देते हुए जिमखाना क्लब को 27.3 एकड़ का परिसर 5 जून तक वापस करने को कहा है। दिल्ली जिमखाना क्लब ने बताया कि उसे 22 मई को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से नोटिस मिला था। इसमें 27.3 एकड़ जमीन के पुनः अधिग्रहण की बात कही गई है। यह परिसर लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास के समीप है।
कब हुई थी स्थापना?
तीन जुलाई 1913 को 'इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब' के रूप में स्थापित इसकी शुरुआत औपनिवेशिक प्रशासनिक अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों के लिए की गई थी। साल 1947 में आजादी के बाद 'इम्पीरियल' शब्द हटा दिया गया था। इसके बाद से इसको दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से जानते हैं। इसकी मौजूदा इमारतों का निर्माण 1930 के दशक में हुआ था।
5 जून को लिया जाना है कब्जा
भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने अपने आदेश में कहा है कि यह स्थल अत्यधिक संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में आता है। इसकी प्रशासनिक जरूरतों के लिए जरूरत है। केंद्र सरकार की ओर से अधिग्रहित किए जाने के बाद इसका परिसर और उस पर स्थित सभी भवन, संरचनाएं, लॉन और अन्य फिटिंग केंद्र सरकार के अधीन आ जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से 5 जून को इसका कब्जा लिया जाना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।