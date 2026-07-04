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बेदखली नोटिस पर रोक की गुहार; HC पहुंचे दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली जिमखाना क्लब का मामला एकबार फिर हाई कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने परिसर से बेदखली के लिए केंद्र सरकार के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है।

बेदखली नोटिस पर रोक की गुहार; HC पहुंचे दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य

दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की ओर से बेदखली को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस के अमल पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिस को जबरन बेदखली की कोशिश करार दिया है। अदालत इन याचिकाओं पर छह जुलाई को सुनवाई करेगी।

वापस मांगी गई है जमीन

याचिकाएं विजय खुराना और 'दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन' की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाएं लंबित मुकदमे का हिस्सा हैं। यह मुकदमा भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) के 22 मई के उस आदेश को लेकर दाखिल किया गया है जिसमें क्लब को पांच जून तक जमीन वापस करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा उद्देश्य के लिए इस जमीन की जरूरत बताई है।

नोटिस में सवाल- बेदखली आदेश क्यों न पारित किया?

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन एलएंडडीओ ने दिल्ली जिमखाना क्लब को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एलएंडडीओ ने इस नोटिस में पूछा था कि दिल्ली जिमखाना क्लब के खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली का आदेश क्यों न पारित किया जाए।

7 जुलाई तक मांगा है जवाब

संपदा अधिकारी बिपिन कुमार सिंह की ओर से 29 जून को जारी नोटिस में परिसर पर कब्जा किए सभी संबंधित पक्षों को 7 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सनद रहे केंद्र सरकार ने 26 मई को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वह 5 जून तक 27.3 एकड़ के उस परिसर का जबरन कब्जा नहीं लेगी।

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सुरक्षा का हवाला तो एक बहाना

जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जमीन के लिए केंद्र सरकार की ओर से डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का हवाला महज एक बहाना है। केंद्र सरकार का नोटिस कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय जबरन बेदखली कराने की कोशिश है। अर्जी में यह भी दावा किया गया है कि विजय खुराना की ओर से दाखिल याचिका को क्लब के 500 से अधिक सदस्यों का समर्थन है।

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हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में आता है क्लब

बता दें कि लुटियन दिल्ली के पॉस इलाके में दो सफदरजंग रोड का यह विशाल परिसर दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से जाना जाता है। इसे इम्पीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड को एक सामाजिक और खेल क्लब के संचालन के लिए पट्टे पर दिया गया था। परिसर लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास है। यही कारण है कि इसका रणनीतिक महत्व है। यह हाई सिक्योरिटी वाले प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर आता है। केंद्र के कई कार्यालय और रक्षा प्रतिष्ठान यहां हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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