सावधान! इफको चौक से नरसिंहपुर तक रहेगा 10 Km लंबा जाम, सफर से पहले जान लीजिए ट्रैफिक एडवाइजरी
Delhi Jaipur Highway Traffic Advisory: गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) का एक हिस्सा धंसने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार, इफको चौक से नरसिंहपुर तक 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग सकता है। जानिए कौन से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
Delhi Jaipur Highway Traffic Advisory: अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए जयपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) का एक हिस्सा धंसने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने साफ कहा है कि अगले कुछ समय तक इस रूट पर लंबा ट्रैफिक जाम लग सकता है। ऐसे में यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।
कहां रहेगा सबसे ज्यादा जाम?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, एनएच-48 पर इफको चौक से नरसिंहपुर तक करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगने की आशंका है। सड़क धंसने के बाद एहतियात के तौर पर हाईवे की दो लेन बंद कर दी गई हैं। इसका सीधा असर जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों पर पड़ रहा है।
आखिर सड़क धंसी क्यों?
जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे पाइप कल्वर्ट डालने का काम कर रहा था। इसके लिए पुशिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत प्रभावित हिस्से को बंद कर दिया और मरम्मत का काम शुरू करा दिया।
किन रास्तों से जाएं?
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि जहां तक संभव हो अर्बन एक्सटेंशन रोड (UER) और द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें। इन वैकल्पिक मार्गों से जाने पर जाम से काफी हद तक बचा जा सकता है। साथ ही प्रभावित इलाके से गुजरने वाले वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी गई है।
मंगलवार की बारिश ने बढ़ाई परेशानी
मंगलवार को गुरुग्राम में मानसून की पहली तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। इसी दौरान एनएच-48 का हिस्सा धंसने से हालात और बिगड़ गए। हाईवे के अलावा कई प्रमुख सड़कों पर भी घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। ऑफिस से लौटने वाले लोग, स्कूल बसें और रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
सफर से पहले क्या करें?
अगर आपकी यात्रा दिल्ली से गुरुग्राम या जयपुर की ओर है, तो निकलने से पहले ट्रैफिक की ताजा स्थिति जरूर देख लें। कोशिश करें कि पीक आवर्स में इस रूट से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इससे आपका समय भी बचेगा और लंबी ट्रैफिक कतारों में फंसने से भी राहत मिलेगी। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और सड़क की मरम्मत का काम भी जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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