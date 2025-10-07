दिल्ली के पार्क में आधी रात भीषण एनकाउंटर, मारा गया कुख्यात भीम जोरा; खौफ बन गया था नेपाली

गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने कुख्यात बदमाश भीम जोरा को सोमवार की आधीरात मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर दिल्ली के एक डॉक्टर की हत्या के बाद डकैती और गुरुग्राम में भाजपा महरौली की जिला अध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर पर 22 लाख की चोरी का आरोप था।

नेपाल से आकर दिल्ली-एनसीआर में खौफ बन चुका कुख्यात बदमाश भीम जोरा सोमवार की आधी रात मुठभेड़ में मारा गया। गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में भीम बहादुर जोरा को ढेर किया। उस पर दिल्ली के एक डॉक्टर की हत्या के बाद डकैती और गुरुग्राम में भाजपा महरौली की जिला अध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर पर 22 लाख की चोरी का आरोप था। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख का इनाम रखा था। साउथ दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में यह मुठभेड़ हुई है। भीम जोरा का साथी मौके से फरार हो गया।

गुरुग्राम सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि भीम जोरा साउथ दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। क्राइम ब्रांच प्रभारी नरेंद्र अपनी टीम के साथ दिल्ली पुलिस की टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंचे तो वहां पर भीम जोरा अपने एक अन्य साथी के साथ बैठा था। पुलिस देखते ही उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी लेकिन वह लगातार अंधाधुंध फायर करता रहा। पुलिस पार्टी की जवाबी फायरिंग में भीम जोरा को गोली लग गई और वो घायल हो गया। उसे तुरंत गंभीर हालत में एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ में भीम जोरा की ओर से फायर की गई एक गोली इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा के बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा कर लगी और वह बाल बाल बच गए।

रात 12.20 पर हुए एनकाउंटर में भीम जोरा की तरफ से 6 राउंड फायरिंग की गई जबकि पुलिस की ओर से 5 राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने के बाद भीम जोरा को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। जोरा के कब्जे से एक आधुनिक ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक बैग में ताले तोड़ने और घर में घुसने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार मिले हैं।

डकैती, हत्या और चोरी की कई वारदातों में था वांटेड कुख्यात बदमाश भीम जोरा नेपाली मूल का था और भारत में डकैती व हत्या के साथ साथ चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। भीम जोरा पर हत्या, डकैती और लूटपाट जैसे कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा वह बेंगुलुरु और गुजरात में भी वारदातों को अंजाम दे चुका था।

हाल ही में दो अक्टूबर को आरोपी ने गुरुग्राम के सेक्टर 49 की सोसाइटी ओर्किड पेटल के विला नंबर 3 में महरौली बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर में अपने साथी युभराज के साथ मिल कर 20 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

भीम जोरा ने घरेलू नौकर युवराज थापा की मदद से अंजाम दिया था। सेक्टर 43 क्राइम ब्रांच ने चोरी में उसके साथी युवराज थापा को पकड़ा था। साल 2024 में भीम जोरा ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर नई दिल्ली के जंगपुरा इलाके में डॉक्टर योगेश चंद्र पॉल के घर डकैती डाली थी। उसने डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इस

वारदात में शामिल चार आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं लेकिन भीम जोरा फरार था। इसी हत्या के मामले में एक साल पहले दिल्ली पुलिस ने भीम जोरा पर एक लाख रुपये का इनाम रखा था।