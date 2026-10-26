आज खुल जाएगा पुराना RTR फ्लाईओवर, दिल्ली-गुरुग्राम वालों राहत; इन गाड़ियों पर रहेगी पाबंदी
दिल्ली के पुराने आरटीआर फ्लाईओवर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आज शाम ये फ्लाईओवर गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इस पर भारी गाड़ियों के चलने की मनाही रहेगी।
गुरुग्राम और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ दक्षिणी दिल्ली आने वाले वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। पुराना आरटीआर फ्लाईओवर का आईजीआई एयरपोर्ट से वसंत विहार जाने वाला कैरिजवे आज शाम 6 बजे के बाद खोल दिया जाएगा। यह कैरिजवे चार पहिया और दोपहिया वाहनों के लिए खोला जा रहा है, लेकिन भारी वाहनों के प्रवेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। हालांकि, हल्की गाड़ियों के लिए फ्लाईओवर खुल जाने के बाद भीषण जाम से राहत मिल जाएगी।
भारी गाड़ियों पर पाबंदी
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के अनुसार फ्लाईओवर के इस हिस्से ने हल्के वाहनों के आवागमन के लिए जरूरी स्ट्रेंथ हासिल कर ली है। तकनीकी जांच के बाद इसे सुरक्षित पाया गया है। हालांकि, भारी वाहनों के दबाव को सहने के लिए इसकी बियरिंग और स्ट्रक्चर को पूरी क्षमता हासिल करने में अभी कुछ दिन का समय और लगेगा। इसलिए एहतियात के तौर पर तब तक भारी वाहनों का इस पर चढ़ना प्रतिबंधित रहेगा।
बुधवार को किया गया था बंद
इस कैरिजवे पर दो अलग-अलग जगहों पर दरारें दिखाई देने के बाद एहतियातन बीते बुधवार को बंद कर दिया गया था। फ्लाईओवर के एक महत्वपूर्ण कैरिजवे के अचानक बंद होने से एनएच-48, धौला कुआं, वसंत विहार, मुनिरका और आरके पुरम समेत आसपास के कई मार्गों पर भीषण जाम की स्थिति बन गई थी। ऑफिस टाइम में लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा था।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जाम से निपटने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े थे। अब फ्लाईओवर खुलने से एनएच-48 पर लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए फ्लाईओवर के एंट्री प्वाइंट पर ट्रैफिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो भारी वाहनों को ऊपर जाने से रोकेंगे और उन्हें नीचे सर्विस रोड से होते हुए जाने के लिए निर्देशित करेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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