दिल्ली से गुरुग्राम जाना होगा मिनटों का काम!यशोभूमि-इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन को जोड़ने की तैयारी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने द्वारका के यशोभूमि मेट्रो स्टेशन को गुरुग्राम के इफको चौक से जोड़ने के लिए 11 किलोमीटर का नया कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार को दिया है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी।

दिल्ली के द्वारका के सेक्टर-25 स्थित यशोभूमि मेट्रो स्टेशन को इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की योजना बनी है। इसे दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) ने बनाया है। डीएमआरसी ने इस प्रस्ताव को हरियाणा सरकार से साझा किया है। उनसे इस मेट्रो लाइन की डीपीआर तैयार करने के लिए मंजूरी मांगी है।

11 किलोमीटर का कॉरिडोर इस सिलसिले में हरियाणा सरकार की तरफ से फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। डीएमआरसी के इस प्रस्ताव के मुताबिक इस मेट्रो लाइन की लंबाई करीब 11 किलोमीटर होगी। यह यशोभूमि से शुरू होगी, जो भरथल, बिजवासन, कार्टरपुरी, सेक्टर-23 स्थित ताऊ देवीलाल पार्क के सामने से दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित इफ्को चौक की तरफ जाएगी। डीपीआर तैयार होने पर पता चलेगा कि इस मेट्रो लाइन पर कितने मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा और कितनी लागत आएगी। फिलहाल यह निर्धारित है कि गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) की प्रस्तावित ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के सेक्टर-23 स्टेशन पर एक इंटरचेंज स्टेशन बनेगा।

किसे होगा फायदा? इससे दिल्ली की तरफ से आ रहे यात्री उद्योग विहार, डीएलएफ साइबर सिटी, हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक, सेक्टर-44 में विकसित औद्योगिक और आईटी इकाईयों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। इस नई मेट्रो लाइन की योजना सिरे चढ़ती है तो गुरुग्रामवासियों को डीएमआरसी की दिल्ली एयरपोर्ट लाइन पर जाना आसान हो जाएगी। दिल्ली की ब्लू लाइन से द्वारका के सेक्टर-21 तक आवागमन आसान हो जाएगा। डीएमआरसी के इस प्रस्ताव को हरियाणा सरकार की मंजूरी अभी नहीं मिली है।

मुख्य सचिव 17 सितंबर को निर्माण की समीक्षा करेंगे गुरुग्राम। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से 17 सितंबर को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की समीक्षा की जाएगी। निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने के संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

दूसरी उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन के विवाद को दूर किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन के स्टेशन को डीएलएफ साइबर सिटी के सामने प्रस्तावित किया है। ऐसे में एचएसआईआईडीसी ने तर्क दिया है कि यदि यह स्टेशन यहां बनता है तो शंकर चौक पर यातायात जाम की स्थिति बन जाएगी। हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक मेट्रो निर्माण में आ रही अड़चन, मेट्रो डिपो के निर्माण में आ रही अड़चन, सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में कास्टिंग यार्ड के निर्माण में मलबे की दिक्कत, जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद को सुनकर मुख्य सचिव इसका निपटान करेंगे।

इस डीपीआर को अब तक मंजूरी नहीं मिली हरियाणा सरकार ने पालम विहार रोड स्थित रेजांगला चौक को द्वारका के सेक्टर-21 से जोड़ने की डीपीआर तैयार करवाई है। मेट्रो लाइन के निर्माण में 1891.56 करोड़ रुपये का खर्चा आना है। सात एलिवेटेड स्टेशन के निर्माण की योजना है। डीपीआर को हरियाणा सरकार ने मंजूर करके केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय में भेजा था, लेकिन अब तक इसको मंजूरी नहीं मिल सकी है। नवंबर, 2022 में यह डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई थी। द्वारका के सेक्टर-21 स्थित डीएमआरसी मेट्रो स्टेशन के पीछे रेल लेंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (आरएलडीए) की जमीन में इस परियोजना के तहत मेट्रो स्टेशन तैयार था, लेकिन आरएलडीए ने इस जमीन को किसी कंपनी को आवंटित किया है।

यातायात व्यवस्था बेहतर करने पर जोर शहरी विकास के प्रधान सलाहकार व सेवानिवृत्त मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने बुधवार शाम को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की समीक्षा की। बैठक में जीएमआरएल, जीएमडीए और यातायात पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जीएमआरएल अधिकारियों ने बताया कि अगले माह से मेट्रो के पिलर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण को लेकर यातायात योजना को प्रधान सलाहकार से साझा किया। सूत्रों के मुताबिक उन्हें बताया कि अगले महीने से ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण शुरू हो जाएगा। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान जेड चौक से लेकर आर्य समाज रोड की तरफ आ रहे फ्लाईओवर पर यातायात को बंद किया जाएगा।