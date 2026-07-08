Delhi-Gurgaon Expressway पर धंसी सड़क, जानिए क्या थी वजह, कैसे लगा घंटों लंबा जाम?
Delhi-Gurgaon Expressway: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (NH-48) पर नरसिंहपुर के पास भारी बारिश के बीच सड़क धंसने से मंगलवार को हजारों वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। घटना उस स्थान पर हुई, जहां जीएमडीए (GMDA) पाइप कल्वर्ट डालने का काम कर रहा था। जानिए हर जरूरी बात।
Delhi-Gurgaon Expressway: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (NH-48) पर नरसिंहपुर के पास मंगलवार को हुई सड़क धंसने की घटना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। जयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे दो लेन बंद करनी पड़ीं और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बुधवार को भी मरम्मत कार्य जारी रहने के कारण वाहन रेंगते नजर आए, हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने शाम तक सभी लेन खोलने की बात कही।
सड़क धंसने की वजह क्या रही?
एनएचएआई के मुताबिक, जिस स्थान पर सड़क धंसी वहां गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) सड़क के नीचे पाइप कल्वर्ट डालने का काम कर रही थी। इसी दौरान भारी बारिश हुई और पाइप के आसपास की मिट्टी में पानी भर गया। पानी के रिसाव से जमीन कमजोर हो गई और सड़क का हिस्सा धंसकर बड़ा गड्ढा बन गया।
अधिकारियों के अनुसार, यदि इतनी तेज बारिश नहीं होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। जीएमडीए का कहना है कि अस्थायी ड्रेनेज लाइन को जोड़ने के लिए दो पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन लगातार बारिश के कारण पानी अंदर घुस गया और मिट्टी बैठ गई। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आसपास की कुछ औद्योगिक इकाइयों का पानी भी इस क्षेत्र में आने से दबाव बढ़ गया।
NHAI ने क्या कदम उठाए?
एनएचएआई ने बताया कि मंगलवार को तीन में से दो लेन बंद करनी पड़ी थीं। बुधवार तक एक लेन खोल दी गई, जबकि दूसरी लेन की मरम्मत कर उसे भी खोलने की तैयारी की गई। भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए सड़क को दोबारा मजबूत किया जा रहा है। साथ ही एनएचएआई ने मानसून समाप्त होने तक सभी एजेंसियों को सड़क के नीचे पाइप पुशिंग जैसे कार्य रोकने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
हजारों यात्रियों को हुई परेशानी
सड़क धंसने के बाद एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली से गुरुग्राम आने-जाने वाले लोगों को एक से तीन घंटे तक अतिरिक्त समय लगा। कई लोगों ने जाम से बचने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे का रास्ता अपनाया, जबकि कुछ कर्मचारी अपने दफ्तर तक पैदल पहुंचे क्योंकि वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।
ट्रैफिक पुलिस ने हालात संभालने के लिए वाहनों को द्वारका एक्सप्रेसवे और सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) की ओर डायवर्ट किया। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनियों से अपील की गई कि वे अगले कुछ दिनों तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दें, ताकि गैर-जरूरी यातायात कम हो और आपातकालीन सेवाओं के लिए सड़कें सुचारू बनी रहें।फिलहाल मरम्मत का काम तेजी से जारी है और अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य रहने पर एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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