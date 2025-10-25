Hindustan Hindi News
दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने सरना बंधुओं और मंजीत सिंह जीके की सदस्यता रद्द की, क्या आरोप?

संक्षेप: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) की विशेष जनरल हाउस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में पूर्व अध्यक्षों परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना और मंजीत सिंह जीके की सदस्यता सर्वसम्मति से समाप्त कर दी गई है। 

Sat, 25 Oct 2025 08:16 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, तरनजीत कौर, नई दिल्ली
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) की विशेष जनरल हाउस बैठक में पूर्व अध्यक्षों परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना और मंजीत सिंह जीके की सदस्यता सर्वसम्मति से समाप्त कर दी गई। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि यह कार्रवाई गुरुद्वारा चुनाव निदेशक और दिल्ली सरकार के निर्देश पर की गई।

तीनों पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए अपने परिवार और कंपनियों के नाम पर अनुचित भुगतान किए। आरोप यह भी हैं कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया और बैठक में भी शामिल नहीं हुए।

बताया जाता है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) की विशेष जनरल हाउस बैठक में 38 सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर यह फैसला लिया, जिसकी प्रति अब सरकार को भेजी जाएगी।

हालांकि, मंजीत सिंह जीके ने इस कार्रवाई को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका पर 'डीप स्टेट' के इशारे पर काम करने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

जीके ने दावा किया कि दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट में निर्वाचित सदस्य की सदस्यता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है और यह कार्रवाई उनकी आवाज दबाने की साजिश है। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका को सरकारी गजट नोटिफिकेशन दिखाने की चुनौती दी और धार्मिक भावनाएं भड़काने, मानहानि और अकाल तख्त के अपमान की शिकायत दर्ज करने की घोषणा की।

एडवोकेट नगिंदर बेनीपाल ने कार्रवाई को कानूनी रूप से गलत बताया, क्योंकि जीके के खिलाफ मामले अदालत में लंबित हैं। जीके ने कहा कि वह आज भी सदस्य हैं और केवल इस्तीफा, मृत्यु या चुनाव से ही उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
