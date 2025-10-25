दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने सरना बंधुओं और मंजीत सिंह जीके की सदस्यता रद्द की, क्या आरोप?
संक्षेप: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) की विशेष जनरल हाउस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में पूर्व अध्यक्षों परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना और मंजीत सिंह जीके की सदस्यता सर्वसम्मति से समाप्त कर दी गई है।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) की विशेष जनरल हाउस बैठक में पूर्व अध्यक्षों परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना और मंजीत सिंह जीके की सदस्यता सर्वसम्मति से समाप्त कर दी गई। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि यह कार्रवाई गुरुद्वारा चुनाव निदेशक और दिल्ली सरकार के निर्देश पर की गई।
तीनों पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए अपने परिवार और कंपनियों के नाम पर अनुचित भुगतान किए। आरोप यह भी हैं कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया और बैठक में भी शामिल नहीं हुए।
बताया जाता है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) की विशेष जनरल हाउस बैठक में 38 सदस्यों ने प्रस्ताव पारित कर यह फैसला लिया, जिसकी प्रति अब सरकार को भेजी जाएगी।
हालांकि, मंजीत सिंह जीके ने इस कार्रवाई को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका पर 'डीप स्टेट' के इशारे पर काम करने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
जीके ने दावा किया कि दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट में निर्वाचित सदस्य की सदस्यता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है और यह कार्रवाई उनकी आवाज दबाने की साजिश है। उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका को सरकारी गजट नोटिफिकेशन दिखाने की चुनौती दी और धार्मिक भावनाएं भड़काने, मानहानि और अकाल तख्त के अपमान की शिकायत दर्ज करने की घोषणा की।
एडवोकेट नगिंदर बेनीपाल ने कार्रवाई को कानूनी रूप से गलत बताया, क्योंकि जीके के खिलाफ मामले अदालत में लंबित हैं। जीके ने कहा कि वह आज भी सदस्य हैं और केवल इस्तीफा, मृत्यु या चुनाव से ही उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।