दिल्ली का पानी 'धीमे जहर' से कम नहीं! नाइट्रेट का स्तर सामान्य से 22 गुना ज्यादा

संक्षेप: सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 7 जिलों में भूजल में नाइट्रेट का स्तर बेहद खतरनाक पाया गया है, जो शिशुओं में 'ब्लू बेबी सिंड्रोम' और वयस्कों में कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।

राजधानी दिल्ली का पानी धीमा जहर बन चुका है। हाल ही में सेंट्रल ग्राउंडवाटर बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट ने दिल्लीवालों को झकझोर कर रख दिया है। भूजल में नाइट्रेट का स्तर इतना बढ़ गया है कि पीने लायक पानी अब खतरे की घंटी बजा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ट किए गए सैंपलों में 20% से अधिक में नाइट्रेट का स्तर सुरक्षित सीमा (45 mg/l) से ज्यादा पाया गया। कुछ सैंपलों में यह स्तर 994 mg/l तक पहुंच गया, जो परमिट लिमिट से 22 गुना ज्यादा है। इस आधार पर दिल्ली देश के सबसे खराब प्रभावित केंद्रशासित प्रदेशों में पांचवें स्थान पर है।

कहां-कहां फैला जल प्रदूषण? दिल्ली के 11 जिलों में से 7 में नाइट्रेट का उच्च स्तर मिला। इनमें न्यू दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम दिल्ली शामिल हैं। शहर के बड़े हिस्से में भूजल अब पीने के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है।

देश में सबसे खराब हालात देश की सबसे बुरी स्थिति आंध्र प्रदेश की है, जहां नाइट्रेट का अधिकतम स्तर 2,296 mg/l तक दर्ज किया गया। वहीं, राजस्थान में सबसे ज्यादा सैंपलों (49.52%) में सीमा से अधिक नाइट्रेट पाया गया। दिल्ली में यह प्रतिशत 20.39% है, जो इसे आठवें सबसे खराब स्थान पर रखता है। पूरे देश में प्रभावित जिलों की संख्या 2017 में 359 से बढ़कर 2023 में 440 हो गई।

मानसून क्यों बन रहा दुश्मन? आमतौर पर मानसून पानी की गुणवत्ता सुधारता है, लेकिन नाइट्रेट के मामले में इसका उलटा असर पड़ रहा है। बारिश के बाद खेतों से उर्वरकों और पशु अपशिष्ट का रनऑफ भूजल में घुस जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, मानसून से पहले 30.77% सैंपल खराब थे, जबकि बाद में यह आंकड़ा 32.66% हो गया।

स्वास्थ्य को पहुंच रहा नुकसान उच्च नाइट्रेट स्तर शिशुओं में 'ब्लू बेबी सिंड्रोम' का कारण बन सकता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लंबे समय तक ऐसे पानी के सेवन से वयस्कों में कैंसर, थायरॉइड समस्या और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। मुख्य कारण कृषि में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, पशु अपशिष्ट और खराब सीवेज सिस्टम से रिसाव हैं।