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दिल्ली के पानी के 13-15% नमूनों में यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर पार; NGT सख्त

By Krishna Bihari Singh
एएनआई, नई दिल्ली
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने ग्राउंडवाटर में यूरेनियम पलूशन से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले में कार्यवाही का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के पानी के 13-15% नमूनों में यूरेनियम की मात्रा खतरनाक स्तर पार; NGT सख्त

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली के ग्राउंडवाटर में यूरेनियम की मात्रा को लेकर आई एक रिपोर्ट पर सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने मामले में सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और दिल्ली सरकार को प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली में 13 से 15 प्रतिशत ग्राउंडवाटर सैंपल में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई थी।

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर अफरोज अहमद की बेंच ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वे नए जोड़े गए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को उसके मेंबर सेक्रेटरी के माध्यम से जबकि दिल्ली सरकार उसके प्रधान सचिव पर्यावरण के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएं। मामलें में अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

ट्रिब्यूनल ने अपने कार्यालय को 28 नवंबर, 2025 की 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने का भी निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की 'वार्षिक ग्राउंड वॉटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025' के निष्कर्षों का हवाला दिया गया था। सुनवाई के दौरान, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर कमीशन के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा और बताया कि जवाब पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

ये राज्य यूरेनियम पलूशन के 'हॉटस्पॉट'

ग्राउंड वॉटर पलूशन से संबंधित रिपोर्ट पर उत्तर-पश्चिमी भारत को भू-वैज्ञानिक कारणों, भूजल में कमी और एक्विफर की विशेषताओं के कारण यूरेनियम प्रदूषण के 'हॉटस्पॉट' के तौर पर पहचाना गया। उत्तर-पश्चिमी भारत के संबंधित राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। एनजीटी ने दिल्ली के भूजल में फ्लोराइड और नाइट्रेट के पलूशन का भी जिक्र किया।

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लगातार निगरानी की बताई थी जरूरत

रिपोर्ट में किए गए उन दावों पर भी गौर किया गया जिनमें पीने के पानी की गुणवत्ता और जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी की जरूरत बताई गई थी। साथ ही स्थानीय स्तर पर बचाव के उपायों को अपनाने पर जोर दिया गया था। एनजीटी ने सुनवाई के दौरान बिहार के ग्राउंड वॉटर में यूरेनियम पलूशन से जुड़े एक अलग मामले में अपने पुराने आदेश को भी याद किया। इसमें एनजीटी ने पाया कि यह कोई नई समस्या नहीं थी।

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सुरक्षित पीने का पानी सुनिश्चित करें

एनजीटी की पिछली कार्यवाही में एक संयुक्त समिति की ये बातें दर्ज की गई थीं कि बिहार के ग्राउंड वॉटर में यूरेनियम की मात्रा सामान्य प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के दायरे में थी। हालांकि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे उन जगहों पर फोकस करें जहां ग्राउंड वॉटर में यूरेनियम का स्तर तय सीमा से अधिक है। एनजीटी ने अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा था कि निवासियों के लिए सुरक्षित पीने का पानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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