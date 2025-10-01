दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की फौज, अगले साल मिलेंगी 2800 नई बसें
दिल्ली सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 2,800 नई हाई-टेक इलेक्ट्रिक बसें लाने का मेगा प्लान तैयार किया है।
राजधानी दिल्ली में अब हवा और सड़कें दोनों साफ होंगी। शहर की सैर को और सुगम बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2,800 नई इलेक्ट्रिक बसें लाने का मेगा प्लान तैयार किया है। ये बसें न सिर्फ पर्यावरण को बचाएंगी, बल्कि यात्रियों को भी शानदार अनुभव देंगी। केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ये कदम दिल्ली को और ग्रीन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2,800 बसों का बेड़ा
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 2,500 12-मीटर लंबी लो-फ्लोर एसी बसें और 300 9-मीटर लंबी एसी बसें फर्राटा भरेंगी। इन बसों को लाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी दिल्ली में करीब 2,100 इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही दौड़ रही हैं और अब ये नया बेड़ा शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करेगा।
हाई-टेक फीचर्स से लैस बसें
ये नई बसें किसी साइ-फाई मूवी के वाहन से कम नहीं हैं। इनमें नई जनरेशन की बैटरी होगी, जो 5 घंटे से कम समय में चार्ज हो जाएगी। शॉर्ट-सर्किट और ओवरहीटिंग से बचाव के लिए खास सेफ्टी फीचर्स भी होंगे। 12-मीटर वाली बसें एक बार चार्ज करने पर 200 किमी और 9-मीटर वाली बसें 180 किमी तक का सफर तय करेंगी। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, पावर स्टीयरिंग और लो-फ्लोर डिज़ाइन से बुजुर्गों और दिव्यांगों को चढ़ने-उतरने में आसानी होगी। वहीं जीपीएस, पैनिक बटन और बस के रुकने पर ही खुलने वाले ऑटोमैटिक डबल डोर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा 12-मीटर बस में 35 सीटें और 1 व्हीलचेयर स्पेस, वहीं 9-मीटर बस में 25 सीटें और 1 व्हीलचेयर स्पेस होगा।
चार्जिंग का जबरदस्त इंतजाम
इन बसों को चार्ज करने के लिए दिल्ली सरकार ने द्वारका में चार डिपो के लिए 107 करोड़ रुपये की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, पश्चिम दिल्ली के हरि नगर में एक हाई-टेक मल्टी-लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो बन रहा है। इस डिपो में 384 बसें खड़ी हो सकेंगी और 81 अत्याधुनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे, जो सिर्फ 40 मिनट में बस को फुल चार्ज कर देंगे।
कब तक सड़कों पर दिखेंगी ये बसें?
टेंडर प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक पूरी होगी। फरवरी 2026 से प्रोटोटाइप टेस्टिंग शुरू होगी और अप्रैल से डिपो में बसें पहुंचना शुरू होंगी। मई तक 40% बसें और सितंबर तक पूरा बेड़ा दिल्ली की सड़कों पर होगा। इन बसों को 12 साल तक संचालित करने के लिए एक कॉन्सेशनेयर चुना जाएगा, जिसे हर बस के लिए न्यूनतम सालाना दूरी (9-मीटर के लिए 64,800 किमी और 12-मीटर के लिए 72,000 किमी) की गारंटी दी गई है।
दिल्ली का ग्रीन मिशन
दिल्ली में अभी 2,152 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिनमें 1,752 डीटीसी और 400 डीआईएमटीएस क्लस्टर स्कीम के तहत चल रही हैं। इसके अलावा, शहर की 2,743 सीएनजी बसें 2026-27 तक पुरानी होने के कारण हटा ली जाएंगी। इन नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से दिल्ली का परिवहन तंत्र और पर्यावरण के अनुकूल बनेगा। इन बसों को चलाने वाले ड्राइवरों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर कोई ड्राइवर लापरवाही या गलत व्यवहार करता पाया गया, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा।