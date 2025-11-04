मार्च 2026 तक 1.67 लाख पेड़ लगाएं... सुप्रीम कोर्ट ने DDA को क्यों दिया बड़ा आदेश?
संक्षेप: दिल्ली में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने DDA को शहर के 18 इलाकों में 185 एकड़ जमीन तुरंत सौंपने और 31 मार्च 2026 तक 1.67 लाख पौधे लगाने का सख्त आदेश दिया है, ताकि दिल्ली के हरे लंग्स को बचाया जा सके।
दिल्ली की हवा को फिर से हरा-भरा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने डीडीए को आदेश दिया कि शहर के 18 अलग-अलग इलाकों में कुल 185 एकड़ जमीन तुरंत सौंपे। साथ ही 1.67 लाख पेड़ों के पौधे 31 मार्च 2026 तक लगाए जाएं। यह आदेश छतरपुर रिज में डीडीए द्वारा काटे गए हजार से ज्यादा पेड़ों की भरपाई के लिए है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के हरे लंग्स कोई नहीं छू सकता।
रिज कटाई का पुराना पाप
फरवरी 2024 में डीडीए ने हॉस्पिटल रोड बनाने के लिए रिज के पेड़ अवैध रूप से काट दिए। बिंदु कपूरिया की याचिका पर कोर्ट ने डीडीए को दोषी ठहराया। 1996 के एमसी मेहता जजमेंट के मुताबिक रिज में पेड़ काटने से पहले कोर्ट की इजाजत जरूरी है। एलजी वीके सक्सेना को जून में पता चला। कोर्ट ने कंटेंप्ट की सजा माफ की, क्योंकि रोड जनहित में था। लेकिन चेतावनी दी कि अब हर फाइल पर कोर्ट केस का जिक्र लिखना अनिवार्य है।
18 इलाकों से मिलेगी पूरे शहर में ऑक्सीजन
एक जगह 185 एकड़ जमीन मिलना मुश्किल था। इसलिए कोर्ट ने 18 छोटे-छोटे ग्रीन पॉकेट्स को मंजूरी दी। एक्सपर्ट कमिटी ने पुरानी साइट्स खारिज कर नई चुनीं। सर्दी में पौधे नहीं लगते, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मार्च 2026 तक की मोहलत मिली। डीडीए ने 46.13 करोड़ रुपये दे दिए हैं और जरूरत पड़े तो और देंगे।
कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं। हर साइट पर पक्की दीवार बनेगी। देशी प्रजाति के पेड़ लगेंगे। एक्सपर्ट्स ने लिस्ट, मेंटेनेंस और निगरानी का खाका तैयार कर दिया। हर छह महीने में फोटो-वीडियो रिपोर्ट आएगी। सभी 18 साइट्स का लैंड-यूज सिर्फ जंगल के लिए बदला जाएगा। पौधे लगते ही कमिटी नई जगहें बताएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि यह केस बंद नहीं होगा। डीडीए और दिल्ली सरकार हर कदम पर जवाब देंगे। अलग एक्सपर्ट रिपोर्ट से शहर की हरियाली और बढ़ेगी।