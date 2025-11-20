Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi greater kailash parking closed two months tree entry mcd forest department
दिल्ली में 63 करोड़ से बनी पार्किंग बनी शो-पीस, दो महीने से ताला लगा; गेट पर पेड़ों का पहरा

दिल्ली में 63 करोड़ से बनी पार्किंग बनी शो-पीस, दो महीने से ताला लगा; गेट पर पेड़ों का पहरा

संक्षेप: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा उद्घाटन की गई 63 करोड़ रुपये की ऑटोमेटेड मल्टी-लेवल पार्किंग पिछले दो महीनों से बंद पड़ी है क्योंकि एंट्री-एग्जिट पर खड़े पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं मिली है, जिससे सड़क पर जाम लग रहा है।

Thu, 20 Nov 2025 10:38 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-1 के एम-ब्लॉक मार्केट में बनी ऑटोमेटेड मल्टी-लेवल पार्किंग पिछले दो महीनों से बंद पड़ी है। 27 सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे धूमधाम से उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक एक भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एंट्री-एग्जिट पर पेड़ों का पहरा

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की टीम ने मौके पर जाकर देखा कि पार्किंग के मुख्य गेट और एग्जिट दोनों तरफ बड़े पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों की वजह से गाड़ियां अंदर-बाहर नहीं हो सकतीं। पूरी बिल्डिंग खाली और सुनसान पड़ी है।

400 गाड़ियों की क्षमता, सड़क पर डबल पार्किंग

यह पार्किंग एक साथ 400 गाड़ियां खड़ी कर सकती है। इलाके के व्यापारियों को उम्मीद थी कि पार्किंग समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब अतिरिक्त गाड़ियां मुख्य सड़क पर खड़ी हो रही हैं, जिससे जाम लग रहा है और दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

वन विभाग का अड़ंगा, MCD का चेक पेंडिंग

एम-ब्लॉक मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शारदा ने बताया, “वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी है। वजह यह है कि MCD ने कंपनसेटरी प्लांटेशन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी तक जमा नहीं किया।” वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “डिपॉजिट की प्रक्रिया चल रही है। MCD ने वादा किया है कि कुछ दिनों में राशि जमा कर दी जाएगी। इसके बाद तुरंत अनुमति दे दी जाएगी।”

फायर डिपार्टमेंट का NOC भी बाकी

राजेंद्र शारदा ने बताया कि पेड़ हटाने के बाद भी फायर डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा। इसमें भी कई हफ्ते लग सकते हैं। उनका कहना है कि विभागों के बीच तालमेल की कमी की वजह से पूरी तरह तैयार पार्किंग बेकार पड़ी है।

दुकानदार और ग्राहक परेशान

सड़क पर लगने वाले जाम की वजह से ग्राहक गाड़ी घुमाकर चले जाते हैं। सामने ठेला लगाने वाले विक्रेता ने कहा, “जब लेन ब्लॉक होती है तो हमारा भी धंधा ठप हो जाता है। दुकानदारों का तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है।” 63 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह पार्किंग अभी सिर्फ फोटो खिंचवाने के काम आ रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।