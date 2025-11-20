दिल्ली में 63 करोड़ से बनी पार्किंग बनी शो-पीस, दो महीने से ताला लगा; गेट पर पेड़ों का पहरा

संक्षेप: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा उद्घाटन की गई 63 करोड़ रुपये की ऑटोमेटेड मल्टी-लेवल पार्किंग पिछले दो महीनों से बंद पड़ी है क्योंकि एंट्री-एग्जिट पर खड़े पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं मिली है, जिससे सड़क पर जाम लग रहा है।

दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-1 के एम-ब्लॉक मार्केट में बनी ऑटोमेटेड मल्टी-लेवल पार्किंग पिछले दो महीनों से बंद पड़ी है। 27 सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे धूमधाम से उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक एक भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एंट्री-एग्जिट पर पेड़ों का पहरा हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की टीम ने मौके पर जाकर देखा कि पार्किंग के मुख्य गेट और एग्जिट दोनों तरफ बड़े पेड़ खड़े हैं। इन पेड़ों की वजह से गाड़ियां अंदर-बाहर नहीं हो सकतीं। पूरी बिल्डिंग खाली और सुनसान पड़ी है।

400 गाड़ियों की क्षमता, सड़क पर डबल पार्किंग यह पार्किंग एक साथ 400 गाड़ियां खड़ी कर सकती है। इलाके के व्यापारियों को उम्मीद थी कि पार्किंग समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब अतिरिक्त गाड़ियां मुख्य सड़क पर खड़ी हो रही हैं, जिससे जाम लग रहा है और दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

वन विभाग का अड़ंगा, MCD का चेक पेंडिंग एम-ब्लॉक मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शारदा ने बताया, “वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी है। वजह यह है कि MCD ने कंपनसेटरी प्लांटेशन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी तक जमा नहीं किया।” वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “डिपॉजिट की प्रक्रिया चल रही है। MCD ने वादा किया है कि कुछ दिनों में राशि जमा कर दी जाएगी। इसके बाद तुरंत अनुमति दे दी जाएगी।”

फायर डिपार्टमेंट का NOC भी बाकी राजेंद्र शारदा ने बताया कि पेड़ हटाने के बाद भी फायर डिपार्टमेंट से NOC लेना होगा। इसमें भी कई हफ्ते लग सकते हैं। उनका कहना है कि विभागों के बीच तालमेल की कमी की वजह से पूरी तरह तैयार पार्किंग बेकार पड़ी है।