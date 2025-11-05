जहरीली हवा से जूझती दिल्ली, चीन ने पलूशन से लड़ने में मदद का दिया प्रस्ताव

संक्षेप: इस गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने में चीन द्वारा मदद की पेशकश की गई है। ये पेशकश चीनी दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में सामने आई है।

दिल्ली इन दिनों जहरीली हवा से जूझ रही है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर लगातार खराब और गंभीर स्तर पर बना हुआ है। इस गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने में चीन द्वारा मदद की पेशकश की गई है। ये पेशकश चीनी दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में सामने आई है।

भारत में चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि चीन प्रदूषण को कंट्रोल करने में अपना अनुभव शेयर करने को तैयार है, क्योंकि उसने बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में स्मॉग का लेवल सफलतापूर्वक कम किया है।

चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने X पर कहा, “चीन ने भी एक समय गंभीर स्मॉग का सामना किया था। हम नीले आसमान की ओर अपनी यात्रा शेयर करने के लिए तैयार हैं। हम मानते हैं कि भारत भी जल्द ही वहां पहुंच जाएगा।”

चीन ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया? देश को पहले भी वायु प्रदूषण से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जहां उसने बढ़ते प्रदूषण के लेवल से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए थे। इसमें इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करना, गाड़ियों से होने वाले एमिशन को रोकना और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाना शामिल है।

2013 में चीनी सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई थी। अधिकारियों ने फैक्ट्रियों पर सख्ती बरती, पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाया और कोयले से नेचुरल गैस पर स्विच किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, हालांकि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बीजिंग के अधिकारियों का कहना है कि अब शहर में हर साल कैंपेन शुरू होने के समय की तुलना में 100 से ज़्यादा दिन साफ ​​आसमान रहता है।

सरकार ने ग्रेट ग्रीन वॉल जैसे बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने और दोबारा पेड़ लगाने के कार्यक्रम भी शुरू किए। जानकारी के मुताबिक 12 प्रांतों में 35 बिलियन से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। Earth.org के मुुताबिक, ऐसे कार्यक्रमों में इनवेस्टमेंट के साथ, चीन का प्रति हेक्टेयर वानिकी खर्च अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वैश्विक औसत से तीन गुना ज़्यादा हो गया।

दिल्ली का AQI 'खराब' कैटेगरी में बना हुआ है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ‘समीर’ ऐप के अनुसार, आज बवाना और आनंद विहार जैसे इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) क्रमशः 401 और 431 के साथ गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। शहर भर में 38 निगरानी स्टेशन में से 23 ने एक्यूआई 300 से अधिक होने की सूचना दी है। ये बहुत खराब वायु गुणवत्ता की श्रेणी में आता है।