दिल्ली में GRAP नियम तोड़कर 80 वॉशरूम बनाए, NGT ने CAQM को दी सख्त हिदायत

संक्षेप: दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के बावजूद छतरपुर में निर्माण कार्य जारी रखने पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने सीएक्यूएम को 10 दिनों के भीतर जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त ग्रैप-3 और ग्रैप-4 नियम लागू होने के बावजूद छतरपुर में एक सरकारी संस्था ने निर्माण कार्य जारी रखा। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया।

स्थानीय निवासी ने दर्ज की गंभीर शिकायत छतरपुर निवासी शुभम वर्मा ने 22 नवंबर 2025 को ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT) के ऑफिस परिसर में लगभग 80 वॉशरूम बनाने के लिए तोड़फोड़ और निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। यह काम GRAP के प्रतिबंधों के बावजूद जारी है।

शुभम खुद एलर्जिक ब्रॉन्काइटिस से पीड़ित हैं। उनकी सिर्फ दो महीने की बेटी को भी धूल से स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। इसके कारण वे अपनी बेटी से दूर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने इलाज पर हुए 7.11 लाख रुपये के खर्च की भरपाई के रूप में मुआवजा भी मांगा है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

NGT का सख्त आदेश: 10 दिन में कार्रवाई जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली NGT बेंच ने मामले को गंभीर बताया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ऐसे उल्लंघन पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हैं। NGT ने CAQM को निर्देश दिया कि वह शिकायत की जांच करे, साइट का जमीनी सत्यापन करे और अगर नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो 10 दिनों के अंदर सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। CAQM को अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले कार्रवाई रिपोर्ट भी जमा करानी होगी। अगली सुनवाई 17 फरवरी 2026 को होगी।